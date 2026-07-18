Назван самый вероятный автор гола в Суперкубке «Зенит» — «Спартак» Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

18 июля в Нижнем Новгороде «Зенит» и «Спартак» разыграют (6+) Суперкубок России. По оценкам аналитиков, наиболее вероятным автором гола в предстоящем матче является нападающий петербургского клуба Александр Соболев.

После перехода в «Зенит» форвард регулярно забивает бывшей команде. Статистика показывает, что в среднем ему требуется 80,5 минуты, чтобы отличиться в воротах красно-белых. В четырех матчах против «Спартака» в составе сине-бело-голубых Соболев записал на свой счет два гола — он поражал ворота москвичей в августе 2025 года и в марте 2026-го.

Опыт выступления в Суперкубке России у нападающего пока ограничивается одной игрой. В 2022 году он провел 60 минут в матче между этими же соперниками, однако тогда представлял «Спартак» и результативными действиями не отметился.

Букмекеры также представили линию на индивидуальные достижения футболистов, пишет «РБ спорт». Коэффициент на гол Соболева составляет 2,65 — это лучший показатель среди всех игроков. Следом в списке идут полузащитник «Зенита» Максим Глушенков с коэффициентом 2,85 и форвард «Спартака» Манфред Угальде — 3,50.

В число наиболее вероятных авторов голов также вошли Эсекьель Барко (3,70), Джон Джон (3,80) и Андрей Мостовой (3,80).

Что касается исхода встречи, то шансы «Зенита» на победу в Суперкубке с учетом возможной серии пенальти оцениваются коэффициентом 1,60. Успех «Спартака» предлагается за 2,36.

Напомним, что для болельщиков 18 июля запустят бесплатные автобусы.