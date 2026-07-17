«Мясо» и «бомжи»: откуда взялись прозвища болельщиков «Спартака» и «Зенита» Спорт

Фото: сгенерировано нейросетью

Уже 18 июля на «Совкомбанк Арене» состоится первый большой матч (6+) нового футбольного сезона. В битве за Суперкубок России встретятся «Спартак» и «Зенит» — два самых титулованных и популярных клуба страны.

Футбольное противостояние «столиц» продолжается уже 90 лет. «Зенит» подходит к игре как действующий чемпион России и рекордсмен по числу побед в Суперкубке. Клуб выигрывал трофей девять раз. «Спартак» же завоевывал Суперкубок лишь в 2017 году.

За десятилетия соперничества команды обзавелись не только богатой историей и армиями болельщиков, но и узнаваемыми прозвищами.

«Спартак»

Название «Спартак» клуб получил в 1935 году в честь предводителя восстания рабов в Древнем Риме Спартака. Образ бесстрашного гладиатора символизировал силу, свободу, мужество и готовность бороться до конца. Со временем именно гладиатор стал одним из главных символов клуба: его изображение использовалось в фирменном стиле, появилось на форме, а возле домашнего стадиона установили статую Спартака.



Еще одно известное прозвище красно-белых — «народная команда». Оно появилось еще в советское время.

В отличие от ведомственных клубов — армейского ЦСКА или милицейского «Динамо» — «Спартак» не принадлежал силовым структурам и объединял «простых людей»: спортсменов профсоюзов и промысловой кооперации. Прозвище сохранилось и после распада СССР.



Самое же популярное прозвище — «мясо». Его история берет начало еще в 1926 году, когда будущий «Спартак» выступал под названием «Пищевики» и финансировался кооперативами мясников и работников пищевой промышленности. Однако широко использовать слово «мясо» начали только в 1970-х годах, когда в СССР активно развивалось фанатское движение. Болельщики ЦСКА превратили его в насмешливое прозвище, а позже появились и «свиньи».



Со временем красно-белые переосмыслили этот образ. Сегодня многие фанаты сами называют себя «мясом», приходят на трибуны с изображениями свиней, а кабан стал одним из самых узнаваемых неофициальных символов клуба. Окончательно закрепил это прозвище Дмитрий Сычев, который после гола «Зениту» в 2002 году показал знаменитую майку с надписью: «Кто мы? Мясо!».

«Зенит»

У петербургского клуба история прозвищ получилась куда более противоречивой. Самыми известными остаются «бомжи» и «мешки», хотя сами болельщики «Зенита» себя так никогда не называли.



По самой распространенной версии, прозвище «мешки» появилось после первого чемпионства «Зенита» в 1984 году. Тогда в Ленинграде выпустили огромную партию фирменных полиэтиленовых пакетов с символикой клуба. В эпоху дефицита их использовали годами, а болельщики других команд начали иронично называть поклонников «Зенита» «мешками».



Прозвище «бомжи» появилось примерно в то же время. Ленинградские фанаты нередко ездили на гостевые матчи без билетов, добираясь на электричках и поездах, а иногда даже прячась в технических отсеках вагонов, а потом ночевали на вокзалах. После таких поездок болельщики выглядели не лучшим образом, из-за чего соперники и дали им такое прозвище.



Сам клуб делает ставку на совсем другой образ. С середины 1990-х годов официальным символом «Зенита» стал лев, которого выбрали благодаря многочисленным львиным скульптурам Санкт-Петербурга. Поэтому сегодня петербуржцев все чаще называют «львами» наряду с привычным «сине-бело-голубые».

Ранее сообщалось, что в день проведения матча усилят работу общественного транспорта, а метро будет ходить с интервалом 5−7 минут.

Кроме того, рядом с «Совкомбанк Ареной» введут временные ограничения движения на нескольких улицах.