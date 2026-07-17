"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
17 июля 2026 17:37
«Мясо» и «бомжи»: откуда взялись прозвища болельщиков «Спартака» и «Зенита»
17 июля 2026 16:24
Бесплатные автобусы запустят в Нижнем Новгороде из-за матча за Суперкубок
17 июля 2026 15:58
«Спартак» встретили в Нижнем Новгороде караваем и песней «Знаешь ли ты»
17 июля 2026 12:40
Арсений Ефремов покинул ФК «Нижний Новгород» и перешел в тульский «Арсенал»
17 июля 2026 11:55
Даниил Стальнов вошел в тренерский штаб нижегородской «Чайки»
17 июля 2026 11:02
Параспортсмен Александр Глазков взял «золото» чемпионата России по функциональному многоборью
16 июля 2026 18:28
Эксклюзив
"У нижегородцев высокий уровень мастерства": Игонин о будущем ФК "НН"
16 июля 2026 17:15
Эксклюзив
Денис Глушаков оценил шансы ФК «Нижний Новгород» на возвращение в РПЛ
16 июля 2026 16:44
Эксклюзив
«Хочу, чтоб закончил красиво»: Глушаков будет болеть за Месси на ЧМ-2026
16 июля 2026 15:00
Нижегородское «Торпедо» сыграет в первом Кубке Первых КХЛ
Спорт

«Мясо» и «бомжи»: откуда взялись прозвища болельщиков «Спартака» и «Зенита»

17 июля 2026 17:37 Спорт
«Мясо» и «бомжи»: откуда взялись прозвища болельщиков «Спартака» и «Зенита»

Фото: сгенерировано нейросетью

Уже 18 июля на «Совкомбанк Арене» состоится первый большой матч (6+) нового футбольного сезона. В битве за Суперкубок России встретятся «Спартак» и «Зенит» — два самых титулованных и популярных клуба страны.

Футбольное противостояние «столиц» продолжается уже 90 лет. «Зенит» подходит к игре как действующий чемпион России и рекордсмен по числу побед в Суперкубке. Клуб выигрывал трофей девять раз. «Спартак» же завоевывал Суперкубок лишь в 2017 году.

За десятилетия соперничества команды обзавелись не только богатой историей и армиями болельщиков, но и узнаваемыми прозвищами.

«Спартак»

Название «Спартак» клуб получил в 1935 году в честь предводителя восстания рабов в Древнем Риме Спартака. Образ бесстрашного гладиатора символизировал силу, свободу, мужество и готовность бороться до конца. Со временем именно гладиатор стал одним из главных символов клуба: его изображение использовалось в фирменном стиле, появилось на форме, а возле домашнего стадиона установили статую Спартака.

Еще одно известное прозвище красно-белых — «народная команда». Оно появилось еще в советское время.

В отличие от ведомственных клубов — армейского ЦСКА или милицейского «Динамо» — «Спартак» не принадлежал силовым структурам и объединял «простых людей»: спортсменов профсоюзов и промысловой кооперации. Прозвище сохранилось и после распада СССР.

Самое же популярное прозвище — «мясо». Его история берет начало еще в 1926 году, когда будущий «Спартак» выступал под названием «Пищевики» и финансировался кооперативами мясников и работников пищевой промышленности. Однако широко использовать слово «мясо» начали только в 1970-х годах, когда в СССР активно развивалось фанатское движение. Болельщики ЦСКА превратили его в насмешливое прозвище, а позже появились и «свиньи».

Со временем красно-белые переосмыслили этот образ. Сегодня многие фанаты сами называют себя «мясом», приходят на трибуны с изображениями свиней, а кабан стал одним из самых узнаваемых неофициальных символов клуба. Окончательно закрепил это прозвище Дмитрий Сычев, который после гола «Зениту» в 2002 году показал знаменитую майку с надписью: «Кто мы? Мясо!».

«Зенит»

У петербургского клуба история прозвищ получилась куда более противоречивой. Самыми известными остаются «бомжи» и «мешки», хотя сами болельщики «Зенита» себя так никогда не называли.

По самой распространенной версии, прозвище «мешки» появилось после первого чемпионства «Зенита» в 1984 году. Тогда в Ленинграде выпустили огромную партию фирменных полиэтиленовых пакетов с символикой клуба. В эпоху дефицита их использовали годами, а болельщики других команд начали иронично называть поклонников «Зенита» «мешками».

Прозвище «бомжи» появилось примерно в то же время. Ленинградские фанаты нередко ездили на гостевые матчи без билетов, добираясь на электричках и поездах, а иногда даже прячась в технических отсеках вагонов, а потом ночевали на вокзалах. После таких поездок болельщики выглядели не лучшим образом, из-за чего соперники и дали им такое прозвище.

Сам клуб делает ставку на совсем другой образ. С середины 1990-х годов официальным символом «Зенита» стал лев, которого выбрали благодаря многочисленным львиным скульптурам Санкт-Петербурга. Поэтому сегодня петербуржцев все чаще называют «львами» наряду с привычным «сине-бело-голубые».

Ранее сообщалось, что в день проведения матча усилят работу общественного транспорта, а метро будет ходить с интервалом 5−7 минут.

Кроме того, рядом с «Совкомбанк Ареной» введут временные ограничения движения на нескольких улицах.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Футбол
Поделиться:
Новости по теме
17 июля 2026 15:58
«Спартак» встретили в Нижнем Новгороде караваем и песней «Знаешь ли ты»
16 июля 2026 17:15
Эксклюзив
Денис Глушаков оценил шансы ФК «Нижний Новгород» на возвращение в РПЛ
07 июля 2026 14:10
Нижегородцы смогут сфотографироваться с Суперкубком и звездами футбола
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных