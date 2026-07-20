«Генерация тепла» проводит масштабную модернизацию котельной «Северная» для повышения надежности теплоснабжения

Фото: пресс-служба «Эн+ Тепло Волга»

Компания «Генерация тепла» (входит в Эн+ «Тепло Волга») реализует масштабную программу капитального ремонта и модернизации котельной «Северная». Основной целью проекта является повышение надежности системы теплоснабжения промышленных предприятий и жилых микрорайонов Автозаводского района. Ключевым направлением работ стала поэтапная замена изношенных поверхностей нагрева котлов №4 и №5.

Котельная «Северная» обеспечивает теплом крупные промышленные предприятия, а также жилой массив Северного поселка и часть микрорайона Соцгород-2. В зоне обслуживания котельной находятся 226 многоквартирных домов с населением более 37 тыс. человек и 39 социальных объектов (школы, детские сады, поликлиники, спортивные учреждения).

Масштабные работы по комплексному ремонту водогрейных котлов № 4 и № 5 стартовали в 2024 году и рассчитаны до 2028 года. В преддверии текущего отопительного сезона уже заменены изношенные поверхности нагрева, восстановлена тепловая изоляция трубопроводов и обмуровка котла № 5, а также обновлена конвективная часть котла № 4. В настоящее время на финишной черте работы по замене промежуточного экрана котла № 5.

«„Генерация тепла“ ведет непрерывную работу по модернизации инфраструктуры для обеспечения надежного теплоснабжения нижегородцев и промышленных предприятий. Программа замены поверхностей нагрева на котельной „Северная“ рассчитана до 2028 года и включает поэтапную замену ключевых узлов оборудования. Реализация проекта гарантирует бесперебойное и безопасное теплоснабжение в течение всего отопительного сезона, а также существенно продлевает срок службы оборудования», — отметил генеральный директор компании «Генерация тепла» Анатолий Сидоренко.