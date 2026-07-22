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Общество

Большемурашкинская ЦРБ будет обслуживать жителей четырех округов

22 июля 2026 10:05 Общество
Большемурашкинская ЦРБ будет обслуживать жителей четырех округов

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Глеб Никитин посетил Большемурашкинскую ЦРБ, которая в 2026 году вошла в состав межрайонного медицинского центра «Рождественский».

Сейчас в состав центральной райбольницы входят стационар на 95 коек, поликлиника на 300 посещений в смену, ведется прием по 27 врачебным специальностям. В больнице работают кабинеты УЗИ, флюорографии, функциональной диагностики, неотложной медицинской помощи, бактериологическая и клинико-диагностическая лаборатории, а также 11 фельдшерско-акушерских пунктов.

Как сообщил замгубернатора Андрей Чечерин, Большемурашкинская ЦРБ входит в число наиболее оснащенных районных больниц региона. За последние шесть лет на ее обновление направили более 150 млн рублей. Из них свыше 120 млн рублей было вложено в капитальный ремонт стационара и хозяйственных помещений, еще около 30 млн рублей — в закупку медицинского оборудования.

В частности, в 2025 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» больница получила 28 млн рублей. На эти средства закупили мобильный медицинский комплекс и цифровой стационарный рентгеновский аппарат. Оборудование уже введено в эксплуатацию.

«Большемурашкинская ЦРБ сегодня — пример того, как должна выглядеть современная медицина в районах. Здесь чисто, уютно, отличный медперсонал. Есть все возможности для диагностики и эффективного лечения пациентов», — заявил Глеб Никитин.

По словам губернатора, доступность узких специалистов, современное оборудование и грамотная маршрутизация позволяют оказывать медицинскую помощь на месте, избавляя жителей от необходимости ездить в областной центр.

В 2026 году по поручению главы региона в рамках подготовки к 650-летию рабочего поселка Большое Мурашкино предусмотрено 6,9 млн рублей на капитальный ремонт кровли гаражей и ограждения территории ЦРБ. Контракты уже заключены, подрядчик приступил к работам.

Глава регионального минздрава Галина Михайлова сообщила, что в 2026 году Большемурашкинская ЦРБ стала опорным медицинским учреждением межрайонного медицинского центра «Рождественский». В его состав также войдут Перевозская, Княгининская и Бутурлинская центральные районные больницы. Всего центр будет обслуживать около 50 тысяч жителей региона. Как отметила министр, это позволит повысить доступность медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов.

По словам Чечерина, создание опорного медицинского центра на базе районной больницы выводит оказание медпомощи на новый уровень. Теперь жителям прикрепленных районов не придется ездить в Нижний Новгород за первичной консультацией офтальмолога, невролога, онколога, гинеколога, кардиолога или детского хирурга. Укомплектованная команда врачей будет регулярно проводить выездные приемы в населенных пунктах, входящих в территорию обслуживания центра.

Концепцию создания межрайонных медицинских центров разрабатывает министерство здравоохранения Нижегородской области. Предполагается, что она позволит повысить доступность консультаций узких специалистов и высокотехнологичной медицинской помощи, а также сделать управление системой здравоохранения региона более эффективным.

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Теги:
больницы Большемурашкинский район Глеб Никитин
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