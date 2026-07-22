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Трамваи №2 перестали ходить из-за ЧП на Большой Печерской улице

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Трамваи №2 перестали ходить из-за ЧП на Большой Печерской улице

Фото: Александр Воложанин

Движение трамваев №2 в Нижнем Новгороде приостановлено, сообщили в ООО «Экологические проекты».

Днем 22 июля ураган сорвал крышу здания на улице Большой Покровской. Конструкции рухнули на контактную сеть и проезжую часть. Движение закрыто в обе стороны.

Ранее сообщалось, что дорожные службы обследуют Нижний Новгород после разгула стихии.

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Теги:
Трамвай
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