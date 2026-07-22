Трамваи №2 перестали ходить из-за ЧП на Большой Печерской улице

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Движение трамваев №2 в Нижнем Новгороде приостановлено, сообщили в ООО «Экологические проекты».
Днем 22 июля ураган сорвал крышу здания на улице Большой Покровской. Конструкции рухнули на контактную сеть и проезжую часть. Движение закрыто в обе стороны.
Ранее сообщалось, что дорожные службы обследуют Нижний Новгород после разгула стихии.
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