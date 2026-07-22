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Происшествия

Выстрелил в голову: суд вынес приговор нижегородцу, убившему внучку на охоте

22 июля 2026 18:15 Происшествия
Выстрелил в голову: суд вынес приговор нижегородцу, убившему внучку на охоте

Суд вынес приговор охотнику, по неосторожности застрелившему внучку в Арзамасском округе. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Трагедия произошла в апреле 2026 года во время охоты в лесополосе рядом с селом Казаково. Мужчина сделал несколько выстрелов из двуствольного охотничьего ружья, при этом употреблял алкоголь и не разрядил оружие. После этого он сел в автомобиль и положил ружьё между водительским и передним пассажирским сиденьями. Стволы были направлены в сторону заднего сиденья, где находилась девочка.

Мужчина начал движение, а затем остановился и вышел из машины. Он стал доставать из салона заряженное ружьё. По неосторожности произошёл выстрел в голову девочки.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Он полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил ему один год ограничения свободы и запретил хранить огнестрельное оружие в течение трёх лет. Ружьё изъято и передано Росгвардии.

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Теги:
Охота Приговор Убийство
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