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Нижегородская мэрия заключила лизинговый контракт на 122 коммунальные машины

24 июля 2026 14:05 Экономика
Нижегородская мэрия заключила лизинговый контракт на 122 коммунальные машины

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода заключила контракт на поставку в лизинг 122 единиц коммунальной техники. Информация размещена на сайте госзакупок.

Закупку проводил комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами. На участие в конкурсе подала заявку только одна компания — АО «Сбербанк Лизинг», с ней заключен договор по начальной цене — 1,296 млрд рублей.

Отметим, что лизингодателя удалось найти со второй попытки. Первый аукцион был объявлен в конце мая. Тогда также поступила одна заявка, однако комиссия выявила несоответствие требованиям — участник не представил документы и информацию, предусмотренные законодательством. В результате торги признали несостоявшимися.

Поставить всю технику необходимо до 30 сентября 2026 года. По условиям договора победитель приобретает технику в собственность и передает ее городу во временное владение и пользование до 30 июня 2033 года. Затем она перейдет в собственность города по выкупной цене.

Ранее сообщалось, что поставка техники начнется в текущем году, а платежи запланированы со следующего. В связи с этим были внесены корректировки в городской бюджет — в 2026 году финансирование комитета на приобретение дорожной техники в лизинг сократят на 25 млн рублей с переносом этих средств на 2028 год. В 2027—2032 годах ежегодный объем средств не превысит 199,4 млн рублей, в 2033 году — 99,9 млн рублей.

Напомним, о планах закупить технику в лизинг мэр Юрий Шалабаев заявил в феврале.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Техника
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