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Экономика

Соль и песок закупят на 92,81 млн рублей для дорог Нижнего Новгорода

29 июня 2026 17:15 Экономика
Соль и песок закупят на 92,81 млн рублей для дорог Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

МБУ «РЭД» объявило две закупки для заготовки комбинированного противогололедного материала на общую начальную стоимость 92,81 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Один контракт касается поставки технической соли. На эти цели предусмотрено 69,93 млн рублей. Планируется приобрести 11,1 тысячи тонн.

Заявки принимаются до 8 июля 2026 года, итоги подведут 10 июля. Поставка должна осуществляться с момента заключения контракта по 30 сентября 2026 года.

Кроме того, учреждение закупает 44 тысячи тонн природного речного песка на сумму 22,88 млн рублей. Срок исполнения контракта — до 30 сентября 2026 года.

Отмечается, что отгрузка будет производиться партиями по заявкам заказчика на условиях самовывоза.

Площадка поставщика должна находиться в пределах 25 километров от производственных баз заказчика в Автозаводском (улица Безводная, 1), Ленинском (улица Новикова-Прибоя, 12Г), Сормовском (улица Коминтерна, 41) и Советском (улица Салганская, 11) районах Нижнего Новгорода. Обязательное условие — наличие автомобильных весов, соответствующих метрологическим требованиям.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород закупит в лизинг дорожную технику почти на 1,3 млрд рублей.

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Теги:
Госзакупки Снег
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