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Бюджет Нижнего Новгорода вырастет еще на 19,2 млн рублей

15 июля 2026 11:37 Экономика
Бюджет Нижнего Новгорода вырастет еще на 19,2 млн рублей

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год планируется увеличить на 19,2 млн рублей. Об этом на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике сообщил глава городского депфина Юрий Мочалкин, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

С учетом изменений общий объем доходов составит 87,4 млрд рублей, расходов — 90,4 млрд рублей. Дефицит превысит 3 млрд рублей.

Как пояснил Мочалкин, собственные доходы вырастут на 37,4 млн рублей, при этом поступления межбюджетных трансфертов сократятся на 18,7 млн рублей. В результате общий прирост доходной части составит 19,2 млн рублей.

Дополнительные средства поступят по договорам комплексного развития территорий — 9,2 млн рублей, от штрафов за нарушение правил парковки — 24 млн рублей, от использования средств индивидуальной мобильности — 3,7 млн рублей, а также от платных услуг — 500 тысяч рублей.

Расходы увеличатся по нескольким направлениям. Департаменту строительства и ремонта направят 9,2 млн рублей на выплату выкупной стоимости при расселении жилья.

Департаменту административно-технического и муниципального контроля предусмотрено 24 млн рублей, из которых 23,4 млн — на обеспечение деятельности АТИ и 600 тысяч — на снос самовольно установленных нестационарных торговых объектов.

Еще 3,7 млн рублей получит дептранс — средства направят на модернизацию светофоров и обеспечение работы Центра организации дорожного движения.

При этом за счет межбюджетных трансфертов расходы сократятся на 18,2 млн рублей. В частности, комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами уменьшат финансирование на 25 млн рублей, предусмотренное на приобретение дорожной техники в лизинг. Эти средства перенесены на 2028 год.

Одновременно увеличиваются ассигнования департаменту образования — на 6,6 млн рублей для обеспечения получения дошкольного и общего образования в частных детских садах и школах. Департамент физической культуры дополнительно получит 200 тысяч рублей на мероприятия по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

Глава комиссии Марк Фельдман уточнил, означает ли корректировка сокращение областного финансирования на закупку техники в текущем году.

«Сумма корректируется и часть средств переносится на 2028 год», — ответил Мочалкин.

Заместитель мэра Антон Максимов добавил, что поставка техники начнется в этом году, а платежи запланированы со следующего. Ранее мэрия объявила аукцион на приобретение в лизинг 122 единиц специализированной дорожной техники с начальной ценой контракта почти 1,3 млрд рублей. На заседании прозвучало, что конкурс выиграл Сбербанк.

Также Фельдман поинтересовался причинами увеличения расходов на содержание АТИ. Директор департамента административно-технического и муниципального контроля Андрей Бузин пояснил, что дополнительные средства связаны с формированием Кстовского отдела после присоединения района, компенсацией заработной платы, закупкой программно-аппаратных комплексов и почтовыми расходами. В целом дополнительные затраты составляют около 3,7 млн рублей ежемесячно.

Напомним, на июньском заседании думы депутаты одобрили увеличение бюджета на 2026 год на 8,2 млрд рублей.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет Гордума
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