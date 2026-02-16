Более 110 спецмашин закупит мэрия для уборки Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода планирует закупить новую коммунальную технику для городских служб. Об этом сообщил в соцсетях мэр Юрий Шалабаев.

По его словам, решение принято с учетом прошедшей снежной зимы и возможных сложностей в период весеннего таяния.

К предстоящему летнему сезону город намерен на 25% увеличить количество вакуумных машин. Для этого закупят КамАЗы с бочками объемом 10 и 8 кубометров. Кроме того, в лизинг планируется приобрести почти 110 единиц спецтехники. В перечень входят машины для всесезонной уборки города — автогрейдеры, бульдозеры, фронтальные и мини-погрузчики, тракторы и другая техника.

Обновление будет проводиться по уже отработанной схеме: вместе с поступлением новых машин с баланса муниципальных дорожных предприятий спишут устаревшую технику.

"С 2021 года парки наших муниципальных дорожных предприятий мы увеличили на более чем 400 машин, при этом списали с их баланса откровенный хлам на колесах", - написал градоначальник.

Ранее сообщалось, что в связи с потеплением в конце прошлой недели с улиц Нижнего Новгорода откачали около 1000 кубометров воды. С ночи 15 февраля дорожные службы начали обработку дорог противогололедными материалами в связи с прогнозируемым резким понижением температуры воздуха.