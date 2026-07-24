Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
24 июля 2026 16:26
Лжесотрудник ФСБ обманул нижегородку на 15 млн рублей: подозреваемый задержан
24 июля 2026 15:52
Самосвал протаранил забор «Швейцарии» после ДТП с легковушкой
24 июля 2026 15:28
Полиция нашла подростков, напавших на музыкантов на Большой Покровской
24 июля 2026 14:40
Человека спасли из горящей многоэтажки в Нижнем Новгороде
24 июля 2026 13:49
Полиция задержала подозреваемого в смертельном поджоге дома в Канавине
24 июля 2026 11:00
«Звонок из госпиталя»: мошенники начали по-новому обманывать семьи бойцов СВО
24 июля 2026 10:00
Эксклюзив
Мэрия прокомментировала обрушение подпорной стенки у ЖК в Кстове
24 июля 2026 09:33
Неизвестные осквернили могилы на кладбище в Воротынском округе
23 июля 2026 17:48
Бастрыкину доложат о подростках, нападающих на прохожих на Покровке
23 июля 2026 17:29
Неизвестные подожгли жилой дом в Канавине: погибла 62-летняя женщина
Происшествия

Лжесотрудник ФСБ обманул нижегородку на 15 млн рублей: подозреваемый задержан

24 июля 2026 16:26 Происшествия
Лжесотрудник ФСБ обманул нижегородку на 15 млн рублей: подозреваемый задержан

Фото: Александр Воложанин

Жительница Дзержинска стала жертвой крупного мошенничества. С конца апреля по июнь ей регулярно звонил неизвестный, который представлялся сотрудником ФСБ. Под разными предлогами он убеждал женщину передать ему деньги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

За это время она трижды лично встречалась с мужчиной — в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Во время каждой встречи женщина передавала ему крупные суммы наличными.

В общей сложности она потеряла 15 млн рублей. Среди этих денег были не только личные сбережения, но и выплата, полученная после гибели супруга.

По подозрению в совершении преступления задержан житель Нижнего Новгорода. Он уже является фигурантом другого уголовного дела о похожем мошенничестве, сообщили в ведомстве.

Подозреваемого допросили, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

В полиции в очередной раз напомнили, что сотрудники банков никогда не предлагают переводить деньги на так называемые «безопасные счета» и не запрашивают по телефону коды подтверждения. При подобных звонках следует сразу прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком.

Ранее сообщалось, что в Богородском районе расследуют попытку мошенничества под видом сотрудников военного госпиталя.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД мошенники Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
21 июля 2026 09:17
Неизвестные под видом министра Пучкова просили денег у нижегородцев
18 июля 2026 13:36
Знакомство в сети обошлось нижегородке в 2,5 млн рублей
17 июля 2026 13:53
Пособника мошенников с переводами на 49 млн рублей задержали в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных