Лжесотрудник ФСБ обманул нижегородку на 15 млн рублей: подозреваемый задержан

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Жительница Дзержинска стала жертвой крупного мошенничества. С конца апреля по июнь ей регулярно звонил неизвестный, который представлялся сотрудником ФСБ. Под разными предлогами он убеждал женщину передать ему деньги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
За это время она трижды лично встречалась с мужчиной — в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Во время каждой встречи женщина передавала ему крупные суммы наличными.
В общей сложности она потеряла 15 млн рублей. Среди этих денег были не только личные сбережения, но и выплата, полученная после гибели супруга.
По подозрению в совершении преступления задержан житель Нижнего Новгорода. Он уже является фигурантом другого уголовного дела о похожем мошенничестве, сообщили в ведомстве.
Подозреваемого допросили, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
В полиции в очередной раз напомнили, что сотрудники банков никогда не предлагают переводить деньги на так называемые «безопасные счета» и не запрашивают по телефону коды подтверждения. При подобных звонках следует сразу прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком.
Ранее сообщалось, что в Богородском районе расследуют попытку мошенничества под видом сотрудников военного госпиталя.
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