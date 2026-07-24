«Звонок из госпиталя»: мошенники начали по-новому обманывать семьи бойцов СВО Происшествия

В Богородском районе возбудили уголовное дело после попытки мошенничества под видом сотрудников госпиталя, сообщили в региональном ГУ МВД России.

По данным полиции, местной жительнице позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками госпиталя одного из российских городов. Они пытались убедить женщину перевести более 163 тысяч рублей якобы для оказания помощи ее родственнику — военнослужащему.

Жительница распознала обман, прервала разговор и не перевела деньги.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на мошенничество. Полицейские устанавливают личности причастных, расследование продолжается.

В МВД напомнили, что при подобных звонках нельзя сообщать личные данные или переводить деньги. При сомнениях следует завершить разговор и самостоятельно связаться с родственниками или обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что родителей погибшего на СВО нижегородца обманули на 12 млн рублей.