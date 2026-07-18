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Знакомство в сети обошлось нижегородке в 2,5 млн рублей

18 июля 2026 13:36 Происшествия
Знакомство в сети обошлось нижегородке в 2,5 млн рублей

Фото: НИА "Нижний Новгород"

33-летняя жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников после знакомства на сайте знакомств. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным полиции, во время общения новый знакомый убедил женщину установить неизвестное приложение и вложить деньги в якобы криптовалютные проекты. Следуя его указаниям, нижегородка перевела 2,5 млн рублей по QR-кодам, которые он отправлял в сообщениях.

После того как обещанного удвоения вложенных средств не произошло, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В региональном полицейском главке напоминают, что мошенники продолжают использовать сайты знакомств и другие интернет-площадки для обмана граждан. Злоумышленники могут предлагать установить «специальное приложение» или перевести деньги на «безопасный кошелек», однако такие действия приводят лишь к потере денежных средств.

Ранее мы рассказывали, что на уловку мошенников попалась студентка, которая перевела неизвестно кому более 2 млн рублей.

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Теги:
МВД мошенники Социальные сети
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