Пособника мошенников с переводами на 49 млн рублей задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полицейские задержали 35-летнего жителя Нижнего Новгорода, которого подозревают в содействии телефонным мошенникам. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным следствия, мужчина нашел в интернете объявление о подработке и согласился выполнять поручения куратора. В апреле и мае этого года на территории Нижнего Новгорода и области он 21 раз получал денежные средства от неустановленных лиц.

Общая сумма переводов превысила 49 млн рублей. Полученные деньги, следуя инструкциям организаторов схемы, нижегородец переводил через криптообменники на неустановленные счета.

За участие в преступной схеме подозреваемому выплачивали по 5 тысяч рублей ежедневно, а также 5% от суммы похищенных средств.

Мужчину задержали в июне 2026 года сотрудники 5-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области. Ранее он не был судим.

По факту случившегося следственная часть следственного управления УМВД России по Нижнему Новгороду возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

На время расследования фигуранта заключили под стражу. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нижегородский пенсионер продал автомобиль и передал мошенникам сбережения на 11 млн рублей.