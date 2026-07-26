Акция «Трезвый водитель» пройдёт на дорогах Нижегородской области 27 июля Общество

Фото: Александр Воложанин

За первые шесть месяцев 2026 года в Нижегородской области наблюдается значительное снижение числа ДТП с участием нетрезвых водителей.

По информации региональной Госавтоинспекции, количество таких происшествий сократилось на 47,3%, с 188 до 99. Число погибших уменьшилось на 66,7%, с 39 до 13, а раненых — на 51,7%, с 267 до 129.

С начала года сотрудники ГАИ привлекли к ответственности 5739 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Из них 5062 были признаны нетрезвыми, 2100 отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а 677 сели за руль в нетрезвом виде повторно, уже будучи лишёнными прав.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение может повлечь уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ, включая лишение свободы и конфискацию автомобиля.

В ведомстве сообщили, что 27 июля в Нижегородской области пройдет информационно-пропагандистская акция «Трезвый водитель». В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические беседы с водителями о вреде управления транспортом в нетрезвом состоянии.

Любой гражданин может сообщить о нетрезвом водителе в ГИБДД по телефону 112. При подтверждении факта нарушения, сообщивший получит вознаграждение в размере 5000 рублей.