Почти 2,5 тонны гуманитарного груза отправили нижегородцы мирным жителям Энергодара Общество

Волонтёры Победы при поддержке нижегородских предпринимателей и общественников в течение недели направили две партии гуманитарной помощи мирным жителям Энергодара в Запорожскую область. Общий вес сформированного груза составил почти 2,5 тонны.

В состав гумгруза вошли продукты с длительным сроком хранения, детское питание (включая сухие смеси и пюре), товары личной гигиены, а также чай и кофе. Весь ассортимент подбирался адресно, с учётом реальных запросов семей с детьми и пожилых жителей Энергодара, которые составляют основную категорию получателей помощи.

«Мы на регулярной основе отправляем гуманитарную помощь на новые российские территории и работаем по заявкам. И к нам присоединяются все новые и новые партнеры, потому что дело общее. Мы приглашаем всех нижегородцев не оставаться в стороне, проявлять активную гражданскую позицию. Хочется пожелать каждому делать добрые дела и помогать тем, кто в этом нуждается. Актуальные запросы жителей новых территорий всегда можно уточнить через наши социальные сети», — отметила руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

Одна из нижегородских компаний-производителей также отправила в качестве гуманитарной помощи более двух тонн питьевой бутилированной воды. Этот дополнительный груз будет распределён между различными волонтёрскими группами для последующей адресной доставки нуждающимся.

Акция продолжается, и в ближайшее время планируются новые поставки, направленные на закрытие наиболее острых бытовых потребностей мирных жителей и участников СВО.

Фото: НРО ВОД «Волонтёры Победы»