Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2026 14:51
Нижегородцам объяснили, что изменилось в правилах вступления в наследство
28 июля 2026 14:39
Почти 2,5 тонны гуманитарного груза отправили нижегородцы мирным жителям Энергодара
28 июля 2026 14:28
Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по подаче заявок в вузы через «Госуслуги»
28 июля 2026 14:24
Жеребенок зебры Чапмана родился в нижегородском «Лимпопо»
28 июля 2026 14:10
Диетолог предупредил о вреде молочного шоколада для здоровья
28 июля 2026 13:38
Эксклюзив
Дыру в заборе парка «Швейцария» после ДТП временно заделали
28 июля 2026 13:25
Дом первых руководителей ВНИИЭФ в Сарове вновь выставили на торги
28 июля 2026 13:15
Ветеранов СВО обеспечивают одеждой, разработанной победителями конкурса дизайна «На крыльях»
28 июля 2026 13:10
Названия изменились у семи остановок в Нижнем Новгороде
28 июля 2026 12:35
Эксклюзив
Проект строительства школы №103 в Верхних Печерах скорректировали
Общество

Почти 2,5 тонны гуманитарного груза отправили нижегородцы мирным жителям Энергодара

28 июля 2026 14:39 Общество

Волонтёры Победы при поддержке нижегородских предпринимателей и общественников в течение недели направили две партии гуманитарной помощи мирным жителям Энергодара в Запорожскую область. Общий вес сформированного груза составил почти 2,5 тонны.

В состав гумгруза вошли продукты с длительным сроком хранения, детское питание (включая сухие смеси и пюре), товары личной гигиены, а также чай и кофе. Весь ассортимент подбирался адресно, с учётом реальных запросов семей с детьми и пожилых жителей Энергодара, которые составляют основную категорию получателей помощи.

«Мы на регулярной основе отправляем гуманитарную помощь на новые российские территории и работаем по заявкам. И к нам присоединяются все новые и новые партнеры, потому что дело общее. Мы приглашаем всех нижегородцев не оставаться в стороне, проявлять активную гражданскую позицию. Хочется пожелать каждому делать добрые дела и помогать тем, кто в этом нуждается. Актуальные запросы жителей новых территорий всегда можно уточнить через наши социальные сети», — отметила руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

Одна из нижегородских компаний-производителей также отправила в качестве гуманитарной помощи более двух тонн питьевой бутилированной воды. Этот дополнительный груз будет распределён между различными волонтёрскими группами для последующей адресной доставки нуждающимся.

Акция продолжается, и в ближайшее время планируются новые поставки, направленные на закрытие наиболее острых бытовых потребностей мирных жителей и участников СВО.

Фото: НРО ВОД «Волонтёры Победы»

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры гуманитарная помощь ДНР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных