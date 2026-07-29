«Алена» начала бурить второй тоннель метро на Горького в Нижнем Новгороде

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Второй тоннелепроходческий щит запустили с улицы Горького в сторону площади Свободы в Нижнем Новгороде. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, метрощит назвали женским именем «Алена».
«В честь народной героини Алёны, которая, по легенде, в XVI веке на пути за водой вступила в бой с вражеским отрядом, „вооруженная“ коромыслом, отважно сражалась, но пала от удара сабли», — пояснил губернатор Нижегородской области.
Около Коромысловой башни Нижегородского кремля установлен памятник этой отважной девушке.
Никитин отметил, что у строителей подземки также боевой настрой. Они занимаются прокладкой уже четвертого тоннеля. В 2026 году в планах завершить подземные работы в историческом центре города. Затем строители приступят к возведению самих станций и вестибюлей.
Напомним, что в мае этого года запустили китайский щит «Евдокия». По последней информации, он прошел почти 150 метров. После дооснастки комплекс работает в круглосуточном режиме.
«Комплекс получил новую конвейерную систему для выемки грунта, трубопроводы для подачи воды и подвижной состав для подвоза необходимых элементов. Теперь и у второго щита „Алена“ впереди — 730 метров и 486 железобетонных колец высокоточной обделки», — сообщил Глеб Никитин.
В июне сообщалось, что «Евдокии» осталось пройти 730 метров. Щит занимается проходкой левого перегонного тоннеля метро от улицы Горького до площади Свободы.
Подробнее о том, как продвигается строительство метро в Нижнем Новгороде, читайте здесь.
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