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Общество

Второй метрощит готовится начать проходку в Нижнем Новгороде

24 июля 2026 10:43 Общество
Второй метрощит готовится начать проходку в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде заканчивают подготовку второго тоннелепроходческого щита к запуску. Его готовят к старту в монтажном котловане за станцией «Горьковская», сообщили в МАХ-канале «Метро НН».

Специалисты генподрядчика вместе с производителями оборудования из Китая завершили основной этап подготовки комплекса. В стартовом котловане собрали головную часть щита, установив моторную плиту, барокамеру, защитную юбку, ротор, шнек и блокоукладчик.

Все элементы уже объединили в единую систему с электро- и тяговым оборудованием. Сейчас рабочие подключают электрику, проверяют работу тяговых механизмов и завершают настройку конвейерной системы. Ленточный конвейер уже смонтирован, оборудование проходит обкатку.

По данным ГК «Моспроект-3», второй щит должен начать проходку уже в ближайшие дни.

Напомним, первый щит — «Евдокия» — запустили 28 мая. «Евдокия» уже прошла первые 100 метров. После этого щит перешел к проходке по основной схеме до следующего планового техобслуживания.

Ранее также сообщалось, что на продление метро до станции «Сенная» в бюджете Нижнего Новгорода на 2026−2027 годы предусмотрено более 20 млрд рублей.

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Теги:
Метро Строительство
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