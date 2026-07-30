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Более 4 млн рублей направят на ремонт «умных» светофоров в Нижнем Новгороде

30 июля 2026 08:13 Общество
Более 4 млн рублей направят на ремонт умных светофоров в Нижнем Новгороде

Фото: НИА "Нижний Новгород"

На техническое обслуживание и аварийно-восстановительный ремонт оборудования интеллектуальной транспортной системы на светофорных объектах в Нижегородской городской агломерации выделено 4,4 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ НО «ЦРТС». Подрядчик должен обеспечить круглосуточное бесперебойное функционирование 29 комплексов на улицах Белинского, Горького, Родионова, Ванеева и Казанском шоссе.

В состав обслуживаемого оборудования входят 112 детекторов транспорта, 79 обзорных камер, 29 контроллеров, 29 комплексов шифрования VIPNet и 7 устройств удаленного контроля и наблюдения.

По заявке исполнителя заказчик предоставляет запасные части для оборудования: дорожный контроллер, детектор транспортных потоков, обзорная видеокамера, промышленный POE коммутатор.

Исполнитель обязан выполнять ремонтные работы в срок до 12 часов, если не требуется выезд мастера, и до 24 часов, если есть такая необходимость. При нарушении целостности комплекса дается до 72 часов.

Услуги предстоит оказывать в период с 10 августа по 31 декабря 2026 года, но не позднее достижения предельной стоимости контракта.

Исполнитель обязан иметь лицензию ФСБ, сертификаты производителей и инженеров, аттестованных для работы с электроустройствами до 1000 В.

Финансирование работ предусмотрено за счет средств областного бюджета. Подать заявки на участие в электронном конкурсе можно до 3 августа. Подрядчик будет определен 5 августа.

Ранее сообщалось, что светофоры районе площади Максима Горького в Нижнем Новгороде обновят за 60,6 млн рублей.

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Теги:
Госзакупки Дороги Светофор
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