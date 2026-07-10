ННГАСУ ищет подрядчиков на капремонт общежития №1 на улице Гоголя Общество

Фото: пресс-служба ННГАСУ

ННГАСУ разместил на портале госзакупок три запроса котировок в электронной форме на проведение капитального ремонта общежития №1 на улице Гоголя в Нижнем Новгороде.

Заявки на участие принимаются до 16 июля. Подведение итогов намечено на 17 июля.

Первый контракт касается ремонта части помещений правого крыла на 4−5 этажах. Начальная цена составляет 8,2 млн рублей. Второй объект — вестибюльная группа на первом этаже. Стоимость этих работ оценена в 8,8 млн рублей. Третья закупка предусматривает капитальный ремонт части помещений левого крыла на 2−5 этажах. Начальная цена контракта — 8,6 млн рублей.

Ранее университет уже провел конкурс на капитальный ремонт оконных и дверных блоков из ПВХ на 2−5 этажах общежития. Начальная цена закупки составляла почти 2 млн рублей. Контракт заключен с ООО «ПСК-Комплект» на сумму 1,5 млн рублей.

Как сообщалось ранее, выборочный капитальный ремонт общежития №1 проводится в рамках федеральной программы «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети». В 2026 году на эти цели планируется направить почти 100 млн рублей. Работы должны начаться в середине третьего квартала и завершиться до конца года. После модернизации количество жилых комнат в общежитии увеличится с 92 до 165, а общее число проживающих достигнет 525 человек.

Также стало известно, что ПИМУ капитально отремонтирует фасад корпуса на проспекте Гагарина.