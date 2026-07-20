Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 июля 2026 15:59
Автобус №115 в Нижнем Новгороде будет ходить дольше
20 июля 2026 15:44
Нижний Новгород направил 2,2 млрд на подготовку школ и детсадов к 1 сентября
20 июля 2026 15:28
Светофоры в центре Нижнего Новгорода обновят за 60,6 млн рублей
20 июля 2026 15:20
Мобильную связь улучшили в населенных пунктах Дальнеконстантиновского округа
20 июля 2026 15:16
69 кг некачественной молочки изъяли в Нижегородской области
20 июля 2026 15:00
Нижегородское предприятие переборщило с химикатами на полях
20 июля 2026 14:45
Эксклюзив
Выяснилось, как продвигается строительство выставочного зала на Черниговской
20 июля 2026 14:30
Расписание трех нижегородских электричек изменилось с 20 июля
20 июля 2026 14:17
Ограничения действуют на трех федеральных трассах в Нижегородской области
20 июля 2026 13:59
В России завершаются испытания новой вакцины против аллергии на березу и кошек
Общество

Светофоры в центре Нижнего Новгорода обновят за 60,6 млн рублей

20 июля 2026 15:28 Общество
Светофоры в центре Нижнего Новгорода обновят за 60,6 млн рублей

Фото: архив НИА "Нижний Новгород"

Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода объявил три аукциона на модернизацию шести светофорных объектов в районе площади Максима Горького. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Совокупная начальная стоимость контрактов составляет 60,6 млн рублей.

В рамках первой закупки стоимостью 26,6 млн рублей планируется модернизация светофоров на пересечениях площади Горького с улицей Маслякова, а также в районе дома № 65 по улице Большой Покровской.

Вторая закупка с начальной ценой 15,8 млн рублей включает работы на перекрестках улиц Большой и Малой Покровских, а также на участке «площадь Горького — улица Большая Покровская/Дом связи».

Третий контракт стоимостью 18,2 млн рублей предусматривает обновление светофорных объектов на пересечении площади Горького с улицей Максима Горького, а также на участке Похвалинский съезд — улицы Маслякова, Обозная и Малая Ямская.

Цель работ — повышение безопасности движения транспорта и пешеходов, снижение числа ДТП, а также погибших и пострадавших, включая детей.

Проектом предусмотрена оптимизация светофорного регулирования, создание приоритетных условий для общественного транспорта, развитие комфортной инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, а также снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что более 66 млн рублей направят на модернизацию светофоров на 12 перекрестках Московского шоссе. А всего в этом году там установят 19 «умных» светофоров.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госзакупки Дороги Светофор
Поделиться:
Новости по теме
01 июля 2026 16:05
Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде расширят до четырех полос
16 мая 2026 07:30
Светофоры модернизируют на перекрестке Веденяпина и Лескова на Автозаводе
19 февраля 2026 13:47
Эксклюзив
Еще 102 светофора модернизируют в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных