Светофоры в центре Нижнего Новгорода обновят за 60,6 млн рублей Общество

Фото: архив НИА "Нижний Новгород"

Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода объявил три аукциона на модернизацию шести светофорных объектов в районе площади Максима Горького. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Совокупная начальная стоимость контрактов составляет 60,6 млн рублей.

В рамках первой закупки стоимостью 26,6 млн рублей планируется модернизация светофоров на пересечениях площади Горького с улицей Маслякова, а также в районе дома № 65 по улице Большой Покровской.

Вторая закупка с начальной ценой 15,8 млн рублей включает работы на перекрестках улиц Большой и Малой Покровских, а также на участке «площадь Горького — улица Большая Покровская/Дом связи».

Третий контракт стоимостью 18,2 млн рублей предусматривает обновление светофорных объектов на пересечении площади Горького с улицей Максима Горького, а также на участке Похвалинский съезд — улицы Маслякова, Обозная и Малая Ямская.

Цель работ — повышение безопасности движения транспорта и пешеходов, снижение числа ДТП, а также погибших и пострадавших, включая детей.

Проектом предусмотрена оптимизация светофорного регулирования, создание приоритетных условий для общественного транспорта, развитие комфортной инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, а также снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что более 66 млн рублей направят на модернизацию светофоров на 12 перекрестках Московского шоссе. А всего в этом году там установят 19 «умных» светофоров.