Более 66 млн рублей направят на модернизацию светофоров на Московском шоссе Общество

Фото: Александр Воложанин

Центр развития транспортных систем объявил две закупки на модернизацию светофорных объектов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Информация размещена на портале госзакупок.



Первый контракт предусматривает обновление четырех светофоров за 18,2 млн рублей.

В него вошли перекрестки и участки «Московское шоссе — с/з Горьковский», «Московское шоссе — д. 304Б», «Московское шоссе — Сады» и «Московское шоссе — остановка СТО (д. 298)». Завершить работы подрядчик должен до 31 октября 2026 года.



Вторая закупка оценивается в 48,5 млн рублей. Она охватывает сразу восемь светофорных объектов: «Московское шоссе — Троллейбусное кольцо», «Московское шоссе — ТЦ „Карусель“», «Московское шоссе — Лесной Городок», «Московское шоссе — Металлобаза», «Московское шоссе — ост. Вторчермета», «Московское шоссе — Школа № 98», «Московское шоссе — Березовская (Московское шоссе — Панорама)» и «Московское шоссе — Актюбинская». Выполнить работы необходимо до 30 ноября 2026 года.

В рамках обоих контрактов предусмотрена модернизация подсистем светофорного управления, мониторинга транспортных потоков, а также видеонаблюдения, детектирования ДТП и чрезвычайных ситуаций. Работы выполняются в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы, которая позволит автоматизировать управление дорожным движением в Нижегородской агломерации.



Согласно техническому заданию, модернизация направлена на сбор актуальной информации о дорожной обстановке, обеспечение приоритета общественного и специального транспорта, оперативный контроль транспортных потоков, а также интеграцию оборудования с центром обработки данных интеллектуальной транспортной системы.



Финансирование работ предусмотрено за счет средств областного бюджета. Заявки на участие в обеих закупках принимаются до 27 июля, а итоги определения подрядчиков планируется подвести 29 июля.

Ранее сообщалось, что всего 19 «умных» светофоров установят на Московском шоссе в этом году.