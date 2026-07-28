Более 18 млн рублей выделили на оборудование ледовой арены на Стрелке Спорт

Фото: Александр Воложанин

Более 18 млн рублей выделено на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для «Volga Арена» на Стрелке. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ООО «Ледовый дворец». В техническом задании указано 112 наименований товаров. В перечень вошли, в частности, стойки для блочных тренажеров, оборудование для приседаний и аэробные сайклы. Также поставщик должен предоставить грифы и диски для штанги весом от 0,5 до 25 кг, шестигранные гантели от 1 до 50 кг, тренировочные гири от 6 до 32 кг, фитболы, теннисные столы и шведские стенки. Кроме того, закупаются коврики для разминки, сушильные устройства для обуви и перчаток, канаты и другие.

Поставляемый товар должен быть исключительно новым. Подрядчик обязан осуществить поставку в течение 35 календарных дней с момента подписания договора.

Напомним, строительство новой арены началось в 2022 году. Сдать объект сначала планировали в 2024 году, но затем сроки перенесли на 2026-й. При этом стоимость контракта увеличилась на 2,3 млрд рублей.

В июле 2025 года зданию присвоили официальный адрес, а в мае 2026-го — название «Volga Арена». Ожидается, что первый матч (0+) на новой арене пройдет 14 августа.