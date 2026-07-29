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Происшествия

160 боеприпасов пытались пронести в нижегородские суды

29 июля 2026 14:40 Происшествия
160 боеприпасов пытались пронести в нижегородские суды

Фото: Александр Воложанин

Приставы пресекли пронос 160 боеприпасов в здания нижегородских судов за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП по региону.

Всего за период с января по июль было пресечено 2 722 случая проноса запрещенных предметов. Помимо боеприпасов приставы изъяли 29 газовых и травматических оружий, 32 холодного оружия и 16 электрошоковых устройств.

Ранее сообщалось, что судебные приставы Нижегородской области привлекли к ответственности профессиональные коллекторские организации за нарушения при взыскании просроченной задолженности. Общая сумма назначенных штрафов превысила 3,2 млн рублей.

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Теги:
Оружие Суд УФССП
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