160 боеприпасов пытались пронести в нижегородские суды Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Приставы пресекли пронос 160 боеприпасов в здания нижегородских судов за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП по региону.

Всего за период с января по июль было пресечено 2 722 случая проноса запрещенных предметов. Помимо боеприпасов приставы изъяли 29 газовых и травматических оружий, 32 холодного оружия и 16 электрошоковых устройств.

Ранее сообщалось, что судебные приставы Нижегородской области привлекли к ответственности профессиональные коллекторские организации за нарушения при взыскании просроченной задолженности. Общая сумма назначенных штрафов превысила 3,2 млн рублей.