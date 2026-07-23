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Два автомата и почти 300 патронов изъяли у нижегородца во время обыска

23 июля 2026 09:52 Происшествия
Два автомата и почти 300 патронов изъяли у нижегородца во время обыска

Фото: Александр Воложанин

Два уголовных дела возбудили в отношении жителя Нижегородской области, у которого обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. Незаконную деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ России по Нижегородской области совместно с региональным управлением МВД.

Во время обыска силовики нашли автомат АК калибра 5,45 мм, более 290 боеприпасов и шесть магазинов к нему.

Кроме того, у мужчины изъяли автомат CZ 805 BREN, магазин, четыре патрона и порох.

После проверки МО МВД России «Городецкий» возбудил в отношении нижегородца два уголовных дела по части 1 статьи 222 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

На время расследования суд избрал мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 67-летнему доценту повторно предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. У него нашли более 580 патронов различного калибра, порох, свыше 200 ножей, три шпаги, топорик, шило, кастет, меч, а также детали огнестрельного оружия, гильзы и капсюли.

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Теги:
Оружие Уголовное дело ФСБ
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