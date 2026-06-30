Автомобиль нижегородца арестовали в Симферополе за долги

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В Симферополе арестован автомобиль должника по штрафам, выписанным в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.
Мужчина накопил 48 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму 30 тысяч рублей. Исполнительные документы о взыскании задолженности находятся в отделении судебных приставов по Краснобаковскому и Варнавинскому районам.
Несмотря на неоднократные предупреждения о последствиях неуплаты, гражданин не предпринимал попыток погасить долг.
В ведомстве установили, что должнику принадлежит автомобиль Lada Priora. Приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий с ним.
Машину обнаружили в Симферополе. Сотрудники ГУФССП по Республике Крым и Симферополю оперативно выехали на место и арестовали транспортное средство.
Не желая расставаться с автомобилем, владелец в кратчайшие сроки полностью оплатил 48 штрафов, а также исполнительский сбор. Общая сумма взыскания составила 57 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что конфискованную у нижегородца иномарку вернули в собственность Минобороны.
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