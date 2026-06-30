Автомобиль нижегородца арестовали в Симферополе за долги Общество

Фото: Александр Воложанин

В Симферополе арестован автомобиль должника по штрафам, выписанным в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.

Мужчина накопил 48 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму 30 тысяч рублей. Исполнительные документы о взыскании задолженности находятся в отделении судебных приставов по Краснобаковскому и Варнавинскому районам.

Несмотря на неоднократные предупреждения о последствиях неуплаты, гражданин не предпринимал попыток погасить долг.

В ведомстве установили, что должнику принадлежит автомобиль Lada Priora. Приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий с ним.

Машину обнаружили в Симферополе. Сотрудники ГУФССП по Республике Крым и Симферополю оперативно выехали на место и арестовали транспортное средство.

Не желая расставаться с автомобилем, владелец в кратчайшие сроки полностью оплатил 48 штрафов, а также исполнительский сбор. Общая сумма взыскания составила 57 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что конфискованную у нижегородца иномарку вернули в собственность Минобороны.