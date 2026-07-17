Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
17 июля 2026 12:57
Нижегородских коллекторов оштрафовали более чем на 3,2 млн рублей
17 июля 2026 11:47
Озвучены предложения для стабилизации ситуации с топливом в Нижегородской области
17 июля 2026 11:38
Еще 16,8 млрд рублей выделят на ИТ-кампус в Нижнем Новгороде
17 июля 2026 11:15
Расходы на бойцов СВО в Нижегородской области увеличат на 9,8 млрд рублей
17 июля 2026 09:30
Число корпоративных банкротств резко выросло в Нижегородской области
16 июля 2026 18:47
Сварщикам предлагают зарплату до 246 тыс. рублей в Нижегородской области
16 июля 2026 17:42
Нижегородская прокуратура взыскивает ущерб бюджету на 1,2 млрд рублей
16 июля 2026 13:11
Покупка автомобиля из Китая: сколько ждать и во сколько он обойдется
16 июля 2026 12:50
Эксклюзив
Систему продажи топлива по QR-кодам в Нижегородской области пока не вводят
16 июля 2026 12:32
Для ветеранов СВО запустят новую программу поддержки
Экономика

Нижегородских коллекторов оштрафовали более чем на 3,2 млн рублей

17 июля 2026 12:57 Экономика
Нижегородских коллекторов оштрафовали более чем на 3,2 млн рублей

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Судебные приставы Нижегородской области привлекли к ответственности профессиональные коллекторские организации за нарушения при взыскании просроченной задолженности. Общая сумма назначенных штрафов превысила 3,2 млн рублей, сообщили в ГУФССП России по региону.

Чаще всего нижегородцы жаловались на слишком частые звонки, грубое или некорректное общение, большое количество сообщений, попытки связаться с родственниками и знакомыми должников, а также на случаи незаконного распространения персональных данных.

По итогам проверок судебные приставы составили 71 административный протокол по статье 14.57 КоАП РФ — за нарушение требований законодательства при возврате просроченной задолженности.

По этой статье организациям назначили штрафы на общую сумму более 3,2 млн рублей. Из них 2,5 млн рублей уже поступили в бюджет.

Сейчас в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций в Нижегородской области включены 20 компаний и 9 их филиалов, представительств и других подразделений.

Кроме того, в регионе работают 16 микрофинансовых организаций и 3 региональных банка, которые занимаются возвратом просроченных долгов.

Ранее юрист рассказал нижегородцам, как защититься от незаконных действий коллекторов.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долги ФССП Штраф
Поделиться:
Новости по теме
25 января 2026 12:20
Зарплаты нижегородских коллекторов выросли на 58%
12 декабря 2025 10:47
Нижегородские коллекторы и МФО получили штрафы на 20 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных