Нижегородских коллекторов оштрафовали более чем на 3,2 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Судебные приставы Нижегородской области привлекли к ответственности профессиональные коллекторские организации за нарушения при взыскании просроченной задолженности. Общая сумма назначенных штрафов превысила 3,2 млн рублей, сообщили в ГУФССП России по региону.

Чаще всего нижегородцы жаловались на слишком частые звонки, грубое или некорректное общение, большое количество сообщений, попытки связаться с родственниками и знакомыми должников, а также на случаи незаконного распространения персональных данных.

По итогам проверок судебные приставы составили 71 административный протокол по статье 14.57 КоАП РФ — за нарушение требований законодательства при возврате просроченной задолженности.

По этой статье организациям назначили штрафы на общую сумму более 3,2 млн рублей. Из них 2,5 млн рублей уже поступили в бюджет.

Сейчас в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций в Нижегородской области включены 20 компаний и 9 их филиалов, представительств и других подразделений.

Кроме того, в регионе работают 16 микрофинансовых организаций и 3 региональных банка, которые занимаются возвратом просроченных долгов.

Ранее юрист рассказал нижегородцам, как защититься от незаконных действий коллекторов.