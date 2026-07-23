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56-летний нижегородец спрятался от судебных приставов в диване, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.
Отец накопил долг по алиментам в 220 тысяч рублей. Попытки взыскать деньги результата не дали. На него завели уголовное дело и объявили в федеральный розыск.
Приставам пришлось наведаться к нему домой, но хозяина там не застали. Зато заметили собаку, крутившуюся возле дивана. Заглянули внутрь мебели и обнаружили разыскиваемого — он, как показано на видео, всячески цеплялся за конструкцию, не желая оттуда вылезать.
Нижегородца доставили в районный отдел ГУФССП и допросили. Ему грозит до одного года лишения свободы.
Ранее рассказывали, что нижегородских коллекторов оштрафовали более чем на 3,2 млн рублей.
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