56-летний нижегородец спрятался от судебных приставов в диване — видео Общество

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

56-летний нижегородец спрятался от судебных приставов в диване, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.

Отец накопил долг по алиментам в 220 тысяч рублей. Попытки взыскать деньги результата не дали. На него завели уголовное дело и объявили в федеральный розыск.

Приставам пришлось наведаться к нему домой, но хозяина там не застали. Зато заметили собаку, крутившуюся возле дивана. Заглянули внутрь мебели и обнаружили разыскиваемого — он, как показано на видео, всячески цеплялся за конструкцию, не желая оттуда вылезать.

Нижегородца доставили в районный отдел ГУФССП и допросили. Ему грозит до одного года лишения свободы.

Ранее рассказывали , что нижегородских коллекторов оштрафовали более чем на 3,2 млн рублей.