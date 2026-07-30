Роман Стронгин: «По сути, общественные наблюдатели защищают правду» Общество

Фото: Общественная палата Нижегородской области

В Нижнем Новгороде началось обучение общественных наблюдателей, которые в дни голосования на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области будут работать на всех без исключения избирательных участках столицы Приволжья. Подготовка наблюдателей проходит одновременно на площадках АНО «Дом народного единства», технопарка «Анкудиновка», управляющей компании «Группа ГАЗ» и Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО).

Обучающий курс теоретических и практических занятий разработан Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Он включает в себя информацию по избирательному законодательству, правам и обязанностям наблюдателей, их взаимодействию с избирательными комиссиями, общественным штабом по наблюдению за выборами в Нижегородской области. Также есть блок конфликтологии, который поможет корректно реагировать на возможные провокации, конфликты и суметь при этом действовать в рамках правового поля.

Обучают наблюдателей преподаватели от региональной Общественной палаты, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, НИУ РАНХиГС, КУПНО, других учебных заведений. Сами они накануне прошли подготовку под руководством тренеров НОМ.

В обращении к нижегородским наблюдателям член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель НОМ Александр Брод напомнил, что они выполняют важную социальную миссию, стоят на страже закона, способствуют тому, чтобы выборы проходили спокойно, свободно, конкурентно.

«Коллективный Запад своими санкциями пытался обрушить наши экономику, политическую и избирательную системы. Из этой затеи ничего не вышло. Россия продолжает развиваться. В наших общих интересах сделать так, чтобы Выборы-2026 прошли успешно, и каждый избиратель мог почувствовать себя комфортно на избирательном участке», — отметил Александр Брод.

Председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин обратил внимание на отличие общественных наблюдателей от представителей политических партий и других участников выборного процесса

«Они беспартийные, не депутаты, не государственные служащие, не правоохранители, не иностранные агенты. Они граждане Российской Федерации, выдвинутые общественными организациями, уважаемые люди в своих коллективах. Вот они и рождают доверие. По сути, общественные наблюдатели защищают правду. В ходе выборов возможны нарушения. Общество должно создать средства защиты от них. Именно общественное наблюдение является такой защитой. Поэтому так тщательно идет подготовка наблюдателей, так много внимания уделяется их обучению», — заявил Роман Стронгин.

В августе пройдет обучение общественных наблюдателей в других муниципальных образованиях региона. В результате планируется, что ни один избирательный участок Нижегородской области в ходе предстоящего голосования даже на самое короткое время не останется без их присутствия.