Нижегородский конно-спортивный клуб высказался о пожаре с погибшими лошадьми

Представители конно-спортивного клуба «Аллюр» прокомментировали пожар с погибшими лошадьми.
«Вчера в нашей конюшне случилось большое горе… Мы безмерно благодарны всем неравнодушным за каждую крупицу помощи!» — написали они в социальных сетях.
Они поблагодарили всех, кто принял участие в спасении и эвакуации лошадей, а также за крышу над их головой.
«Вас было так много, что разрывалось сердце», — добавили представили клуба.
Любой желающий может оказать материальную поддержку клубу. Как это сделать — читайте на странице «Аллюра» во «ВКонтакте».
Ранее редакция НИА «Нижний Новгород» выяснила, что сбежавших на пожаре лошадей вернули в конюшню.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+