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Нижегородский конно-спортивный клуб высказался о пожаре с погибшими лошадьми

30 июля 2026 11:55 Общество
Нижегородский конно-спортивный клуб высказался о пожаре с погибшими лошадьми

Представители конно-спортивного клуба «Аллюр» прокомментировали пожар с погибшими лошадьми.

«Вчера в нашей конюшне случилось большое горе… Мы безмерно благодарны всем неравнодушным за каждую крупицу помощи!» — написали они в социальных сетях.

Они поблагодарили всех, кто принял участие в спасении и эвакуации лошадей, а также за крышу над их головой.

«Вас было так много, что разрывалось сердце», — добавили представили клуба.

Любой желающий может оказать материальную поддержку клубу. Как это сделать — читайте на странице «Аллюра» во «ВКонтакте».

Ранее редакция НИА «Нижний Новгород» выяснила, что сбежавших на пожаре лошадей вернули в конюшню.

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Теги:
Животные Конный спорт Пожар
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