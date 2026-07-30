Нижегородский конно-спортивный клуб высказался о пожаре с погибшими лошадьми Общество

Представители конно-спортивного клуба «Аллюр» прокомментировали пожар с погибшими лошадьми.

«Вчера в нашей конюшне случилось большое горе… Мы безмерно благодарны всем неравнодушным за каждую крупицу помощи!» — написали они в социальных сетях.

Они поблагодарили всех, кто принял участие в спасении и эвакуации лошадей, а также за крышу над их головой.

«Вас было так много, что разрывалось сердце», — добавили представили клуба.

Любой желающий может оказать материальную поддержку клубу. Как это сделать — читайте на странице «Аллюра» во «ВКонтакте».

Ранее редакция НИА «Нижний Новгород» выяснила, что сбежавших на пожаре лошадей вернули в конюшню.