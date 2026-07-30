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Происшествия

МЧС: пожар в нижегородской конюшне ликвидирован

30 июля 2026 09:45 Происшествия
МЧС: пожар в нижегородской конюшне ликвидирован

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар в нижегородской конюшне полностью ликвидировали, сообщили в пресс-службе регионального МЧС утром 30 июля.

Возгорание в сенохранилище произошло днем 29 июля. Из помещения были эвакуированы четыре человека и 69 лошадей. Погибли три пони и три лошади.

Площадь пожара составила 1,5 тысячи кв. метров. Тушением занимались около 60 сотрудников МЧС.

Причину случившегося установят дознаватели МЧС.

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Теги:
Животные МЧС Пожар
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