Ураганный ветер унес понтон с лодками в Дзержинске Происшествия

Фото: скриншот видео из запрещенной соцсети

Ураганный ветер раскидал лодки и унес понтон по реке в Дзержинске. Видео, снятое очевидцев, опубликовано в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что ураган повалил деревья и оборвал линии электропередач в Дзержинске. Устранением последствий непогоды занимаются пять аварийных бригад.

Кстати, грозовая волна накроет и Нижний Новгород. По данным синоптиков, в конце рабочей недели может выпасть половина месячной нормы осадков.