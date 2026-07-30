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Ураганный ветер унес понтон с лодками в Дзержинске

30 июля 2026 13:50 Происшествия
Ураганный ветер унес понтон с лодками в Дзержинске

Фото: скриншот видео из запрещенной соцсети

Ураганный ветер раскидал лодки и унес понтон по реке в Дзержинске. Видео, снятое очевидцев, опубликовано в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что ураган повалил деревья и оборвал линии электропередач в Дзержинске. Устранением последствий непогоды занимаются пять аварийных бригад.

Кстати, грозовая волна накроет и Нижний Новгород. По данным синоптиков, в конце рабочей недели может выпасть половина месячной нормы осадков.

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Теги:
Дзержинск Непогода Река
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