Ураганный ветер унес понтон с лодками в Дзержинске

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Ураганный ветер раскидал лодки и унес понтон по реке в Дзержинске. Видео, снятое очевидцев, опубликовано в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что ураган повалил деревья и оборвал линии электропередач в Дзержинске. Устранением последствий непогоды занимаются пять аварийных бригад.
Кстати, грозовая волна накроет и Нижний Новгород. По данным синоптиков, в конце рабочей недели может выпасть половина месячной нормы осадков.
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