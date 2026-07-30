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Происшествия

Ураган повалил деревья и оборвал ЛЭП в Дзержинске

30 июля 2026 10:16 Происшествия
Ураган повалил деревья и оборвал ЛЭП в Дзержинске

Фото: МАХ-канал Михаила Клинкова

Порывистый ветер с сильным дождем повалил деревья и повредил линии электропередач в Дзержинске. Об этом написал в своем МАХ-канале глава города Михаил Клинков.

Накануне вечером в дежурную службу поступило более 100 обращений от жителей о поваленных деревьях и поврежденных опорах ЛЭП в разных районах.

Последствия непогоды устраняют пять аварийных бригад. Еще вечером работы велись на Парковой аллее, площади Дзержинского, Заревской объездной, улицах Матросова, Революции, Чапаева, Октябрьской и другим.

«Устранить последствия такого урагана за ночь невозможно, но работы ведутся в режиме нон-стоп. В среднем на полный разбор завалов и наведение порядка требуется от одних до двух суток», — пишет глава города в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ожидается резкое похолодание. В ближайшие дни город накроет грозовая волна. По данным синоптиков, в последние дни рабочей недели может выпасть более 40 мм осадков.

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Теги:
Дзержинск Непогода Погода
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