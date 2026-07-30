Трехэтажный медцентр появится на Автозаводе

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Минград согласовал архитектурно-градостроительный облик трехэтажного медцентра на Автозаводе. Приказ размещен на сайте ведомства.
Здание появится на участке площадью 3,7 тысячи кв. м в границах проспекта Бусыгина и улиц Газовской, Детской и Мельникова. Заказчиком выступает «А-МЦ «УльтраМед».
Согласно согласованным параметрам, медцентр предназначен для амбулаторно-поликлинического обслуживания. Общая площадь здания превысит 2 тысячи кв. м.
Добавим, что в 2023 году региональный минград утвердил проект планировки и межевания данной территории под размещение нового медцентра. Согласно документации, учреждение будет рассчитано на 200 посещений в день.
Ранее сообщалось, что новая поликлиника для взрослых в Новинках откроется в третьем квартале 2026 года.
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