Трехэтажный медцентр появится на Автозаводе Общество

Фото: сайт минграда Нижегородской области

Минград согласовал архитектурно-градостроительный облик трехэтажного медцентра на Автозаводе. Приказ размещен на сайте ведомства.

Здание появится на участке площадью 3,7 тысячи кв. м в границах проспекта Бусыгина и улиц Газовской, Детской и Мельникова. Заказчиком выступает «А-МЦ «УльтраМед».

Согласно согласованным параметрам, медцентр предназначен для амбулаторно-поликлинического обслуживания. Общая площадь здания превысит 2 тысячи кв. м.

Добавим, что в 2023 году региональный минград утвердил проект планировки и межевания данной территории под размещение нового медцентра. Согласно документации, учреждение будет рассчитано на 200 посещений в день.

Ранее сообщалось, что новая поликлиника для взрослых в Новинках откроется в третьем квартале 2026 года.