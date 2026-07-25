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Нижегородская область получит федеральные средства на Центр протезирования

25 июля 2026 14:14 Экономика
Нижегородская область получит федеральные средства на Центр протезирования

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область вошла в число трех регионов, где до конца 2026 года появятся новые центры протезирования и реабилитации. На их создание Правительство России направит 360 млн рублей из резервного фонда, сообщается на сайте Кабмина.

Соответствующее распоряжение уже подписано.

Центр в Нижнем Новгороде откроют на базе Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России. Здесь жители смогут получать комплексную помощь по протезированию, реабилитации и абилитации. В том числе услуги будут доступны участникам специальной военной операции и другим людям с инвалидностью.

Помимо Нижнего Новгорода, такие же центры создадут в Красноярске и Ялте.

Создание сети таких центров предусмотрено планом, разработанным по поручению Президента России. Основная цель проекта — сделать такую помощь более доступной для людей с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит более 16 млрд рублей на строительство ИТ-кампуса.

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Теги:
Инвалиды Медицина и здоровье Правительство РФ
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