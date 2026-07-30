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Общество

Игрушечный BMW нашли на водопроводной станции в Нижнем Новгороде

30 июля 2026 19:00 Общество
Игрушечный BMW нашли на водопроводной станции в Нижнем Новгороде

Фото: Max-канал Юрия Шалабаева

Необычную находку сделали специалисты АО «ОКО» на Ново-Сормовской водопроводной станции в Нижнем Новгороде. Во время очистки водозабора они достали из воды игрушечную машинку BMW. О находке рассказал мэр Юрий Шалабаев с своем MAX-канале.

По его словам, сотрудники АО «ОКО» в этот день занимались очисткой оголовков — специальных элементов водозабора, которые задерживают песок, мусор и водоросли. Обычно с этих участков достают именно такие загрязнения, но в этот раз среди них оказалась детская машина.

Судя по ее виду, игрушка провела в Волге не один месяц, а возможно, и дольше. Как именно она оказалась в реке, остается только гадать.

«Снова призывать не мусорить не буду. Но для любителей избавляться от вещей через реку или канализацию специалисты „ОКО“ могут организовать персональную экскурсию о том, какой долгий путь проходит речная вода, чтобы стать питьевой, как сложно очищаются стоки, чтобы снова вернуться в реку, и как на это могут повлиять такие находки», — написал глава города.

Ранее сообщалось, что на Нижегородской станции аэрации началась активная фаза второго этапа реконструкции.

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Теги:
АО "ОКО" ЖКХ Игрушки
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