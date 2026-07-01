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Общество

Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде расширят до четырех полос

01 июля 2026 16:05 Общество
Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде расширят до четырех полос

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде улицу Маслякова ждет капитальный ремонт с расширением проезжей части до трех-четырех полос. Работы начнутся после завершения перекладки инженерных сетей. Ход модернизации теплоснабжения и водоснабжения проинспектировал глава города Юрий Шалабаев, сообщила пресс-служба мэрии.

По его словам, необходимость замены коммуникаций назрела давно: в течение каждого сезона аварийные бригады несколько раз выезжали сюда для срочных работ. Работы «ОКО» начали в мае.

Как сообщил генеральный директор АО «ОКО» Дмитрий Сивохин, перед капитальным ремонтом дороги компания обновляет сети под проезжей частью на участке от улицы Ильинской до площади Горького. Работы разделены на шесть этапов, сейчас реализуется третий.

Всего планируется заменить 206 метров теплотрассы, из которых 80 метров уже переложены. Параллельно обновляют 210 метров водоводов, включая трубопровод к детскому саду №31 на улице Маслякова, 8. Работы ведутся методом прокола и выполнены более чем на три четверти.

«Мы делаем полную замену всех сетей, чтобы привести их в нормативное состояние и как минимум лет 15−20 не мучить благоустройство раскопками. В середине августа мы отсюда уйдем и передадим эту дорогу коллегам-дорожникам», — рассказал Дмитрий Сивохин.

Замена сетей проходит с перекрытием дороги. Работы идут с опережением графика, и ко второй половине августа участок планируют передать дорожным службам.

После этого начнется капитальный ремонт с реконструкцией улицы. В зависимости от участка проезжую часть расширят до трех-четырех полос для улучшения движения в районе площади Горького. Также обновят тротуары и освещение.

По словам заместителя генерального директора по строительству и ремонту автодорог МКУ «ГУММиД» Александра Герасименко, ремонт от площади Горького до Похвалинского съезда разбит на два этапа. На участке от улицы Ильинской до Похвалинского съезда уже ведутся демонтажные работы. Здесь обустроят четыре полосы движения, тротуары, освещение и ливневую канализацию.

Контракт на ремонт участка от площади Горького до улицы Ильинской заключен, подрядчик определен. К работам приступят после завершения перекладки сетей. На этом отрезке также предусмотрено расширение дороги для организации двустороннего движения.

Глава города подчеркнул, что ремонт проезжей части на Маслякова должен быть завершен в этом году, чтобы снять все перекрытия.

Напомним, с 3 июня закрыт проезд на участке Маслякова от улицы Обозной до улицы Ильинской.

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Теги:
АО "ОКО" Ремонт дорог
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