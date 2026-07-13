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Началась активная фаза II этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации

13 июля 2026 10:34 Общество
Началась активная фаза II этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

На Нижегородской станции аэрации началась активная фаза второго этапа реконструкции. Генеральный подрядчик планирует завершить демонтаж металлоконструкций на первых двух емкостных сооружениях уже в июле, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, контракт с компанией ООО «СоюзДонСтрой» был заключен 12 мая. В начале июля стартовали работы по второй очереди станции.

Сейчас на площадке задействованы 37 сотрудников. Они демонтируют металлоконструкции и очищают поверхности на двух вторичных отстойниках, а также ведут работы в зданиях иловых камер. Демонтаж выполняется вручную и с применением специализированной техники. До конца июля подрядчик намерен увеличить число рабочих и единиц спецтехники. Параллельно на территории сооружений, обновленных в ходе первого этапа, продолжается благоустройство.

К настоящему времени в реконструкцию подготовлены и переданы 32 объекта второй технологической очереди.

«Для сохранения требуемой производительности биологической очистки городских сточных вод во время реконструкции инженерные сооружения второй технологической очереди будут выводиться из работы поэтапно», — отметили в мэрии.

В рамках второго этапа планируется реконструировать семь аэротенков, четыре первичных и шесть вторичных отстойников, здание воздуходувок, все насосные станции и камеры переключения. Кроме того, будут построены две станции ультрафиолетового обеззараживания и корпус обработки осадка.

Завершить второй этап реконструкции планируется к 2030 году. Его стоимость оценивается примерно в 20 миллиардов рублей. Как отмечают в администрации, после завершения работ полностью изменится технология обработки осадка: внедрят двухэтапное обезвоживание и термическую сушку. Это позволит отказаться от устаревшей практики хранения жидкого илового осадка на иловых картах. В дальнейшем рассматривается возможность их поэтапной рекультивации.

Напомним, первый этап модернизации завершили в декабре прошлого года, подрядчиком выступало ФАУ «РосКапСтрой», с которым контракт на полную модернизацию подписали в 2022 году. В апреле «ОКО» объявило о расторжении договора с подрядчиком в одностороннем порядке.

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Теги:
АО "ОКО" Нижегородская станция аэрации
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