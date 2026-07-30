Показания счётчиков и оплата ЖКУ: что изменится для нижегородцев с 1 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Недавно в некоторых СМИ появилась информация о планируемых изменениях в порядке передачи показаний приборов учёта воды с 1 августа 2026 года. Однако Министерство строительства Российской Федерации поспешило опровергнуть эти сообщения, заявив, что никаких нововведений в этой области не будет.

Минстрой России подчеркнул, что правила передачи показаний водяных счётчиков остаются неизменными уже более 15 лет. Согласно подпункту К1 пункта 33 постановления правительства № 354 от 6 мая 2011 года, абоненты обязаны передавать показания счётчиков воды не позднее 25-го числа каждого месяца.

Важные изменения с 1 августа

Несмотря на отсутствие изменений в порядке передачи показаний, с 1 августа вступают в силу другие важные нововведения. Теперь пользователи услуг ЖКХ обязаны оплачивать квитанции за предыдущий месяц не позднее 15-го числа текущего месяца.

Управляющие компании, в свою очередь, должны присылать платёжные документы не позднее 5-го числа следующего месяца.

Наказание за просроченные показания

Если абонент не передаёт показания счётчиков воды свыше трёх месяцев, компания имеет право рассчитать стоимость его услуг по региональному нормативу, умноженному на повышающий коэффициент. Этот коэффициент увеличивает сумму в платёжке, если человек не передаёт данные, его прибор учёта неисправен или его вовсе нет, хотя установка обязательна.

Раньше повышающий коэффициент составлял 1,5, теперь он будет равен 3. Это означает, что плата за воду будет в три раза превышать фактическое потребление. Эта мера направлена на тех, кто сознательно не устанавливает приборы учёта, рассказал 360.ru член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

Что делать, если вы уезжаете на лето?

Если вы уезжаете на дачу и не можете передавать показания счётчиков, не переживайте. В таких случаях есть специальное правило: если человек не передавал данные три месяца подряд, оплата будет рассчитана на основе среднемесячного потребления за предыдущие три месяца. Но можно отправить нулевые показания через телефон или электронную почту, чтобы избежать переплат.

Могут ли перевести на специальный тариф?

Если управляющая компания начала рассчитывать плату за воду с повышающим коэффициентом, не паникуйте. Абонента не могут перевести на специальный тариф. Он всегда имеет право платить по показаниям счётчика. Повышающий коэффициент применяется только в случае отсутствия данных. Как только вы передадите актуальные показания, компания обязана пересчитать плату.

Как передать показания?

Существует несколько способов передать показания счётчиков воды:

Через мобильное приложение или сайт ГИС ЖКХ. Через мобильное приложение городской службы. Лично в МФЦ. По телефону горячей линии. Через мобильное приложение «Госуслуги Дом».

Однако будьте осторожны при передаче показаний через банковские приложения. Возможны сбои, поэтому важно иметь бумажные подтверждения. Рекомендуется сохранять скриншоты экрана и квитанции, чтобы в случае ошибок компания могла сделать перерасчёт.

Если расход воды резко увеличился или упал до нуля, управляющая организация имеет право проверить приборы учёта и их работу.