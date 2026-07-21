Нижегородская станция аэрации ответила на обвинения в загрязнении Волги Общество

Фото: Полина Зубова

АО «ОКО» не согласилось с результатами проверки Росприроднадзора на Нижегородской станции аэрации и заявило, что часть выявленных нарушений устранена, а ряд претензий ведомства предприятие оспаривает в судебном порядке.

Как НИА «Нижний Новгород» сообщили в ресурсоснабжающей организации, проверка исполнения предписаний Росприроднадзора проводилась с 22 июня по 10 июля 2026 года. По данным предприятия, пять ранее выявленных нарушений были устранены. Еще по четырем, включая вопрос доначисления платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год, компания отстаивает свою позицию в суде.

В АО «ОКО» заявили, что при расчете платы за НВОС за 2024 год предприятие зачло 13 млн рублей, направленных на природоохранные мероприятия в рамках реконструкции Нижегородской станции аэрации. По данным компании, эти мероприятия были включены в программу повышения экологической эффективности объекта и получили одобрение Межведомственной комиссии при Минпромторге РФ.

Ранее Росприроднадзор сообщил, что по итогам проверки выявил 12 неустраненных нарушений, в том числе превышение нормативов допустимых сбросов по марганцу, меди, нефтепродуктам и анионным синтетическим поверхностно-активным веществам. В ведомстве заявили, что очистные сооружения НСА продолжают оказывать негативное воздействие на Волгу.

В ресурсоснабжающей организации с такой оценкой не согласились. На предприятии отметили, что станция аэрации принимает сточные воды от жителей и промышленных предприятий города и обеспечивает снижение их негативного воздействия. По утверждению компании, содержание нефтепродуктов, меди и марганца в поступающих стоках связано в том числе со сбросами промышленных предприятий в городскую систему водоотведения.

Также в компании сообщили, что в рамках получения комплексного экологического разрешения на период реконструкции станции были согласованы временно разрешенные сбросы по семи технологическим показателям: взвешенным веществам, ХПК, БПК5, аммонийному азоту, азоту нитратов, азоту нитритов и фосфору (фосфатам).

В «ОКО» же уверяют, что в ходе проверки превышений по этим показателям зафиксировано не было. На предприятии также сообщили о положительной динамике в очистке сточных вод: количество проблемных показателей, по сравнению с предыдущей проверкой, сократилось с 13 до четырех. Сейчас, как утверждают в компании, лабораторные исследования фиксируют превышения только по АСПАВ, марганцу, меди и нефтепродуктам.

Также в АО добавили, что очистные сооружения биологического типа не предназначены для удаления этих загрязняющих веществ с помощью активного ила.

Отдельно предприятие прокомментировало претензии Росприроднадзора в части обращения с отходами. В компании сообщили, что выявленные нарушения связаны с проведением масштабной реконструкции станции. Речь идет о временном размещении строительного мусора и металлолома на территории объекта. Там заявили, что эти нарушения будут устранены после завершения работ подрядной организацией.

Кроме того, предприятие объяснило ситуацию с отходами, образующимися при механической очистке сточных вод. Речь, как отмечается, идет о мелких фрагментах пластика, которые могут проходить через решетки и удаляются на последующих этапах очистки.

Позицию Росприроднадзора по иловым картам в АО «ОКО» также оспорили. В компании заявили, что иловые карты являются частью технологического процесса очистки сточных вод и используются для обезвоживания осадка, а не для размещения отходов. После высушивания осадок, по информации предприятия, направляется на собственный полигон для хранения.

Ранее Росприроднадзор сообщил, что АО «ОКО» продолжает размещать отходы IV класса опасности на иловых картах более 11 месяцев без обязательной лицензии, а сами карты не включены в Государственный реестр объектов размещения отходов. Предприятие заявило, что данные нарушения также оспариваются в суде.