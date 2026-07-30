Депутаты ЗСНО приняли постановление о награждении медалью «За поддержку СВО» Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

30 июля на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты приняли постановление о награждении медалью «За поддержку специальной военной операции».

Список награждаемых включает людей самых разных возрастов и профессий: педагогов, предпринимателей, работников культуры, медицины, муниципальных служащих и пенсионеров.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что медалью отмечают прежде всего тех, кто работает по зову сердца, не ожидая наград и благодарности. «Мы видим, как нижегородцы объединились вокруг общей цели — помочь нашим бойцам и мирным жителям. Кто-то плетёт маскировочные сети, кто-то собирает гуманитарные грузы, шьёт одежду или закупает оборудование. Это огромная, ежедневная работа, без неё невозможно представить нашу общую победу. Наш долг — не только в словах благодарности, но и в официальном признании заслуг этих людей», — отметил спикер регионального парламента.

Депутаты единогласно поддержали представленные кандидатуры. Награждение состоится в торжественной обстановке.

Полный список награжденных, в тексте постановления, опубликован на официальном сайте Законодательного Собрания Нижегородской области.

Напомним, что Медаль за поддержку СВО — награда, которую депутаты регионального парламента учредили в 2025 году. Впервые в декабре прошлого года ею были удостоены более двухсот человек. Ежегодно медалью планируется награждать до 700 нижегородцев, которые при осуществлении профессиональной, служебной и общественной деятельности оказывают всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и членам их семей, вносят значительный вклад в достижение целей специальной военной операции, в увековечение памяти погибших бойцов и активно участвуют в социально-экономическом развитии Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областей, а также регионов, прилегающих к районам проведения СВО.