Дмитрий Медведев: «Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции» Политика

Фото: пресс-служба "Единой России"

По итогам завершившего работу восьмого созыва Государственной Думе по большинству законов, связанных с поддержкой участников специальной военной операции, их семей, выделением денежных средств на различные цели, включая развитие оборонно-промышленного комплекса, поддержку армии — позиции всех фракций были одинаковы, заявил Дмитрий Медведев, выступая перед участниками смены «Правда» на форуме «Территория смыслов».

«И я, пользуясь этой возможностью, хотел бы поблагодарить моих коллег по другим политическим партиям за то, что мы в этот сложный период проводим такую консолидированную, общую, в интересах всех граждан нашей страны политику», — подчеркнул он.

Россию сегодня испытывают на прочность во всех смыслах этого слова: и с экономической, и с политической точки зрения — против страны введено около 30 тысяч санкций, напомнил Председатель «Единой России».

«Мы живём в чрезвычайно сложное время. Количество санкций, введённых против Российской Федерации, запредельное. Нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций — около трёх десятков тысяч введены. Мы чувствуем политическое давление со всех углов, поскольку наши противники всегда пытались расшатать наше государство, как бы оно ни называлось: Российская империя, Советский Союз, нынешнюю Российскую Федерацию», — сказал он.

Западным странам не нравится, что Россия — большая, сильная, гордая, самодостаточная страна, которой невозможно командовать. Был период, когда они считали, что смогут с договориться с Россией, а на самом деле просто подчинить своей воле, акцентировал Дмитрий Медведев.

«Но им это не удалось, они испытывают жесточайшее разочарование, поэтому используют все способы, а сейчас используют Украину, как таран, чтобы уничтожить Российскую Федерацию, и не скрывают это», — указал он.

Политика состоит из острых вопросов, но существуют темы, по которым нация, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять единую позицию, только тогда можно победить, заявил Дмитрий Медведев.

«Я желаю вам, дорогие друзья, уважаемые молодые политики, уважаемые мои коллеги, интересных дискуссий, но и надеюсь, что через некоторое время мы встретимся снова, чтобы подвести итоги выборов в Государственную Думу. Но самое главное — чтобы поздравить друг друга с Победой, а она будет за нами!» — заключил председатель партии.

В основе общероссийской поддержки армии — работа на местах, где каждый регион вносит свой вклад в общую победу. Нижегородская область с первых дней специальной военной операции занимает ведущие позиции по организации системного содействия военнослужащим. Здесь действует более 50 мер поддержки для участников СВО и их семей, а на передовую уже направлено свыше 400 тонн гуманитарных грузов.

Ключевую роль в этой деятельности играют рядовые граждане. Их неравнодушие и желание помочь стали главной движущей силой. Нижегородские активисты адресно поддерживают бойцов: плетут маскировочные сети, вяжут носки, шьют одежду и изготавливают окопные свечи.

«Поддержка армии — это системная работа, которая объединяет власть, бизнес и общество. Нижегородская область с первых дней СВО выстроила чёткую вертикаль помощи: от гуманитарных конвоев до законодательных решений по защите прав военнослужащих и их семей. Мы видим, как эта работа даёт результат — бойцы чувствуют надёжный тыл, а это напрямую влияет на выполнение боевых задач. Наша общая цель — создать условия, при которых каждый защитник знает: его труд ценят, его семью не оставят без внимания, а по возвращении он сможет полноценно интегрироваться в мирную жизнь», — отметил заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, ветеран СВО Дмитрий Грачёв.

Поддержка военнослужащих остаётся одним из ключевых направлений Народной программы. В новой версии документа этому блоку отведён отдельный раздел. На федеральном уровне принято 183 закона, связанных с СВО, из которых более 160 — о социальной поддержке военнослужащих и их семей. В Нижегородской области депутаты, активисты и волонтёры на постоянной основе направляют гуманитарные грузы в зону СВО.