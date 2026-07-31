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ФСИН ищет новых хозяев для двух служебных овчарок в Нижегородской области

31 июля 2026 08:00 Общество
ФСИН ищет новых хозяев для двух служебных овчарок в Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Кинологи ГУФСИН России по Нижегородской области ищут новые семьи для своих четвероногих напарников, которые вышли на заслуженный отдых.

Как отметили в пресс-службе ведомства, обе собаки дисциплинированы, хорошо социализированы и послушны. Они не проявляют агрессии, дружелюбны и легко идут на контакт. Несмотря на возраст, овчарки находятся в хорошей физической форме и клинически здоровы с учетом своих лет.

Мальта — немецкая овчарка чепрачного окраса 2016 года рождения. Она среднего телосложения, физически развита, уравновешена по характеру. Мальта общительная, доброжелательная и любознательная, спокойно реагирует на окружающую обстановку.

Еще одна немецкая овчарка чепрачного окраса по кличке Триша также готова стать новым членом любящей семьи. Собака 2019 года рождения, физически развита, клинически здорова с учетом возраста и имеет идентификационный микрочип.

По характеру Триша спокойная, контактная и доброжелательная, проявляет интерес ко всему новому. Ей подойдёт жизнь в частном доме с просторным вольером.

Контактные телефоны для желающих взять собаку в семью:

По Мальте — 8 904−782−91−86 Иван

По Трише — 8 950−607−38−13 Анастасия

Ранее сообщалось, что новых хозяев также ищут для двух служебных овчарок и спаниеля.

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Теги:
Животные Собаки ФСИН
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