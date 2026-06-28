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Сибирских косуль заметили в Нижегородской области: видео

28 июня 2026 16:12 Общество
Сибирских косуль заметили в Нижегородской области: видео

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

Двух сибирских косуль заметил инспектор во время планового обхода охотничьих угодий в Воротынском округе. Об этом сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Как рассказали специалисты, сибирская косуля — изящный представитель семейства оленьих, распространенный в нескольких регионах страны. Животные находились на открытой местности и вели себя спокойно — мирно паслись и не проявляли признаков беспокойства.

Всего на территории Нижегородской области обитают два вида косуль: европейская и сибирская. Согласно данным учета, численность первого вида составляет 1 873 особи, второй — 2 769 особей.

Ранее мы сообщали о том, что спасенные в Нижегородской области лосята переезжают в другой регион.

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Теги:
Воротынский район Животные Минлесхоз
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