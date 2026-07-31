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Строительство метро на Родионова возобновят в ближайшее время

31 июля 2026 09:40 Общество
Строительство метро на Родионова возобновят в ближайшее время

Фото: Александр Воложанин

Строительные работы на улице Родионова в Нижнем Новгороде, где обустраивают тупики метро, планируют возобновить в ближайшее время. Об этом сообщили представители городской администрации в соцсетях, отвечая на вопрос жителя о приостановке работ.

Нижегородец поинтересовался, почему на площадке уже несколько недель не видно активности. В мэрии со ссылкой на генподрядчика ГК «Моспроект-3» сообщили, что работы на участке тупиков на Родионова выполняет субподрядчик. Компании в полном объеме перечислили аванс, однако обязательства по договору она пока не выполнила, и работы на этой площадке не завершены.

В администрации подчеркнули, что строительство на данном участке будет возобновлено в ближайшее время.

«Вопрос выплаты заработной платы сотрудникам находится в компетенции руководства субподрядной организации. Работники также вправе обратиться в Государственную инспекцию труда по Нижегородской области», — добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что зарплату сотрудникам задержал субподрядчик «Эврикон-Метро». Гострудинспекция начала проверку.

Кроме того, стало известно, что щит «Алена» приступил к проходке второго тоннеля от улицы Горького до площади Свободы.

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Теги:
Метро Строительство
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