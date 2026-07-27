Нижегородцам рассказали, как идет строительство станций метро в центре города

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Строительство новых станций метро Автозаводской линии идет по графику. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в МКУ «ГУММиД».
На разных участках темп работ отличается из-за технологических особенностей процесса. Сейчас специалисты активно занимаются проходкой левого перегонного тоннеля от станции «Горьковская» до площади Свободы. Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Евдокия» уже преодолел более 100 метров из 730 запланированных, а второй щит готовится к запуску.
В тех частях тоннеля, которые уже готовы, рабочие обустраивают жесткое основание.
«Далее во всех тоннелях будет вестись сооружение верхнего строения пути (рельсы, коммуникации) и возведение самих станционных комплексов „Сенная“ и „Площадь Свободы“ с вестибюлями», — сообщили в ГУММиД.
Плановый срок завершения строительно-монтажных работ намечен на декабрь 2027 года.
Напомним, что на реализацию проекта продления метро до «Сенной» в бюджет Нижнего Новгорода на 2026−2027 годы заложили более 20 млрд рублей.
Также сообщалось, что продолжается работа по подготовке площадки для строительства новой станции в Сормовском районе.
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