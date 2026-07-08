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Общество

Более 85% участков изъято для продления метро в Сормове

08 июля 2026 11:14 Общество
Более 85% участков изъято для продления метро в Сормове

Фото: Александр Воложанин

В Сормовском районе продолжается подготовка площадки для строительства новой станции метро и проектирование будущего транспортно-пересадочного узла. Об этом сообщается в Max-канале «Метро НН — Наше. Новое».

На сегодняшний день в муниципальную собственность оформлено уже более 85% земельных участков, попадающих в зону работ. Речь идет о нежилых зданиях и гаражах. Из 726 объектов изъято 627.

Напомним, контракт стоимостью 19,4 млрд рублей на продление метро в Сормовском районе был подписан в августе 2022 года. Новую станцию планируется разместить рядом с улицей Станционной, недалеко от железнодорожной платформы.

Разработка проектно-сметной документации разделена на восемь этапов. Три из них связаны с подготовкой территории: переносом коммунальных сетей, освобождением площадки и обеспечением готовности к началу строительства.

Еще три этапа включают создание монтажной и демонтажной камер для тоннелепроходческих комплексов, проходку тоннелей, а также строительство конструкций станции и притоннельных сооружений. Заключительные два этапа касаются благоустройства территории возле будущей станции и вдоль линии метро.

Ранее в пресс-службе генподрядчика ГК «Мостпроект-3» сообщали, что значительная часть инженерных изысканий уже выполнена. К основным строительно-монтажным работам приступят после завершения проектирования и согласования документации, включая сметную стоимость, в Главгосэкспертизе России.

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Теги:
Метро Сормовский район Строительство
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