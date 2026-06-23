Нижний Новгород получит более 20 млрд рублей на продление метро Экономика

Более 20 млрд рублей закладывают в бюджет Нижнего Новгорода на продление метрополитена до станции «Сенная» в 2026—2027 годах. Соответствующую поправку к очередным изменениям в бюджет депутаты Гордумы рассмотрят 24 июня. Об этом свидетельствует повестка заседания.

Субсидирование будет обеспечено за счет межбюджетных трансфертов. Доля софинансирования со стороны города составит 1%.

Согласно проекту изменений, в этом году на строительство планируется направить 7,4 млрд рублей, в следующем — еще 14,07 млрд рублей.

Отмечается, что деньги на будущий год закладывают для обеспечения лимитами действующего контракта.

Ранее метростроевцы показали новые кадры работы щита «Евдокия» в Нижнем Новгороде.