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Экономика

Нижний Новгород получит более 20 млрд рублей на продление метро

23 июня 2026 19:10 Экономика
Нижний Новгород получит более 20 млрд рублей на продление метро

Более 20 млрд рублей закладывают в бюджет Нижнего Новгорода на продление метрополитена до станции «Сенная» в 2026—2027 годах. Соответствующую поправку к очередным изменениям в бюджет депутаты Гордумы рассмотрят 24 июня. Об этом свидетельствует повестка заседания.

Субсидирование будет обеспечено за счет межбюджетных трансфертов. Доля софинансирования со стороны города составит 1%.

Согласно проекту изменений, в этом году на строительство планируется направить 7,4 млрд рублей, в следующем — еще 14,07 млрд рублей.

Отмечается, что деньги на будущий год закладывают для обеспечения лимитами действующего контракта.

Ранее метростроевцы показали новые кадры работы щита «Евдокия» в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Бюджет Метро Строительство
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