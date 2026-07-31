49 нижегородцев заразились боррелиозом после укусов клещей с начала года Общество

Фото: Александр Воложанин

С начала 2026 года в Нижегородской области после укусов клещей за медицинской помощью обратились 6 056 человек, среди них — 1 632 ребенка. Такие данные по состоянию на 29 июля опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

При этом общее число обращений оказалось на 13% ниже среднемноголетнего уровня, хотя за последнюю неделю количество заболевших выросло. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 49 муниципалитетах региона и во всех восьми районах Нижнего Новгорода. Больше всего обращений зафиксировали в Павловском округе — 396. Далее идут Дзержинск (336), Бор (312) и Ветлужский округ (274).

По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в регионе выявили шесть случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у 12-летнего ребенка. Люди заразились после укусов клещей в Городецком, Варнавинском, Ветлужском и Чкаловском округах, а также в Иркутской области. Все заболевшие после укуса не обращались за экстренной профилактикой.

Также зарегистрировано 49 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Заболевания выявили у жителей Нижнего Новгорода, Бора, Кулебак, Шахуньи, а также Вачского, Кстовского, Краснобаковского, Павловского, Тонкинского, Балахнинского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, Ветлужского, Семеновского и Сосновского округов.

За сезон специалисты исследовали 7 651 клеща, из них 7 307 были сняты с людей. Почти каждый пятый оказался заражен — положительные результаты получили в 1 505 случаях. Вирус клещевого энцефалита обнаружили у 13 клещей, боррелии — у 1 203, эрлихии — у 36, анаплазмы — у 253.

Экстренную профилактику иммуноглобулином получили 922 человека, в том числе 895 детей. Прививку от клещевого энцефалита сделали 16 035 жителей Нижегородской области, среди них — 2 962 ребенка.

Ранее Роспотребнадзор назвал самых опасных насекомых и членистоногих Нижегородской области.