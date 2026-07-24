Роспотребнадзор назвал нижегородские водоемы, где можно купаться Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обновило список водоемов, где вода соответствует санитарным требованиям. Данные приведены по состоянию на 24 июля и основаны на результатах лабораторных исследований.

В Нижнем Новгороде купание разрешено на озерах ПКиО первой очереди на улице Смирнова и второй очереди на проспекте Молодежном в Автозаводском районе, на обоих пляжах Силикатного озера в Ленинском районе, на Сортировочном озере в Канавинском районе, а также на озерах Пестичное и Лунское в Сормовском районе.

За пределами областного центра купаться разрешено на пруду «408 км» и реке Теша в Арзамасе, Верхнем озере в Семенове, озере «У Крутой горы» в Богородске, Святом озере в поселке Пушкино, Юрасовском озере на Бору и на всех трех пляжах Верхнего пруда в Выксе.

В ведомстве добавили, что продолжают следить за качеством воды на водоемах региона.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на 53% снизилась заболеваемость острыми гепатитами.