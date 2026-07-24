Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 июля 2026 11:30
Суд назначил экспертизу по делу о повреждении шлюза Городецкого гидроузла
24 июля 2026 11:16
Роспотребнадзор назвал нижегородские водоемы, где можно купаться
24 июля 2026 11:02
В МегаСемье появились роли для участников
24 июля 2026 10:43
Второй метрощит готовится начать проходку в Нижнем Новгороде
24 июля 2026 10:29
Уроженку Нижегородской области включили в список террористов и экстремистов
24 июля 2026 09:50
Теплые, но дождливые выходные ждут нижегородцев
24 июля 2026 09:00
Мэр Шалабаев и директор филиала «Т Плюс» Гнеушева провели рабочую встречу на Новогорьковской ТЭЦ
24 июля 2026 07:50
Уже пять человек заразились клещевым энцефалитом в Нижегородской области
24 июля 2026 07:30
Нижегородский «Метеор» начнет ходить до Сокольского с 3 августа
23 июля 2026 19:02
Парковку около нижегородского парка им. 1 Мая ограничат из-за Сабантуя
Общество

Роспотребнадзор назвал нижегородские водоемы, где можно купаться

24 июля 2026 11:16 Общество
Роспотребнадзор назвал нижегородские водоемы, где можно купаться

Фото: Александр Воложанин

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обновило список водоемов, где вода соответствует санитарным требованиям. Данные приведены по состоянию на 24 июля и основаны на результатах лабораторных исследований.

В Нижнем Новгороде купание разрешено на озерах ПКиО первой очереди на улице Смирнова и второй очереди на проспекте Молодежном в Автозаводском районе, на обоих пляжах Силикатного озера в Ленинском районе, на Сортировочном озере в Канавинском районе, а также на озерах Пестичное и Лунское в Сормовском районе.

За пределами областного центра купаться разрешено на пруду «408 км» и реке Теша в Арзамасе, Верхнем озере в Семенове, озере «У Крутой горы» в Богородске, Святом озере в поселке Пушкино, Юрасовском озере на Бору и на всех трех пляжах Верхнего пруда в Выксе.

В ведомстве добавили, что продолжают следить за качеством воды на водоемах региона.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на 53% снизилась заболеваемость острыми гепатитами.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоёмы Купальный сезон Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
23 июля 2026 14:33
Эксклюзив
Нижегородцам рассказали, где купить самые дешевые арбузы
22 июля 2026 17:31
Какие секреты хранят нижегородские водоемы, рассказали фридайверы
22 июля 2026 13:59
Два человека утонули за сутки в Нижеородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных